Serie A, infortunio e lesione: è stato operato, tornerà nel 2025

Un club di Serie A ha annunciato l’operazione con tempi di recupero lunghissimi, per quanto riguarda il giocatore titolare.

Uno dei gioielli del club, che stava ben figurando anche sotto dichiarazioni del suo allenatore, sarà costretto al lungo stop, vedendo praticamente la sua stagione fermarsi. Non è finita la stagione, ma comunque è bruscamente interrotta per un po’, considerando quelle che sono le notizie che lo riguardano.

La lesione porta infatti all’operazione che, lo stesso club ha annunciato, rivelando quelle che sono le sue condizioni con annessi tempi di recupero che ne conseguono.

Infortunio e tegola in Serie A: torna solo nel 2025

Soltanto nel 2025 si rivedrà in campo, il club gli augura buona fortuna sulla guarigione per quanto successo dopo la lesione, che ha portato all’intervento chirurgico per il proprio calciatore.

Arrivato al club italiano nella scorsa estate, ha presto brillato e si è messo in mostra, ma costretto oggi al forfait fino alla fine di quest’anno, proprio a causa della lesione. Fino a questo momento, il talento della squadra italiana, aveva ottenuto 5 apparizioni, mostrando tutte le sue qualità e l’esperienza costruita negli anni in Danimarca.

Ha passato una “vita” al Nordsjaelland in Danimarca, adesso si stava godendo la sua esperienza italiana. Ma le cose si sono complicate, come annunciato dal suo club, per Martin Frese.

Infortunio e tempi lunghi: il comunicato sull’operazione

Si è sottoposto dunque ad operazione chirurgica, il danese Martin Frese, calciatore dell’Hellas Verona. Il calciatore ex Nordsjaelland si è infortunato e starà fuori praticamente per metà stagione. Ecco cosa scrive il club scaligero, sul proprio sito ufficiale: “L’Hellas Verona comunica che il calciatore Martin Frese si è sottoposto ad operazione chirurgica, l’intervento è perfettamente riuscito. Nella giornata di mercoledì 16 si è sottoposto all’intervento in artroscopia per la regolarizzazione di una lesione cartilaginea a livello della troclea femorale destra. Il difensore inizierà la riabilitazione e il rientro è stimato non entro la fine di questo 2024”.

Quando torna il calciatore? I tempi sono lunghissimi, rischia la stagione

Rischia la stagione, più che altro per come ritornerà dopo questo infortunio. Pur tornando circa a gennaio, nel 2025, toccherà capire se poi il calciatore classe ’98, Martin Frese, sarà o meno al 100% come si era visto fino a questo momento con l’Hellas Verona. Questo, potrebbe obbligare il club ad intervenire sul mercato. Da capire se lo faranno subito i gialloblu e dalla lista degli svincolati, o se aspetteranno gennaio, per sistemare le cose nel mercato di riparazione.