Roma-Inter, che tegola: infortunio per l’attaccante, i tempi di recupero

La sosta per le Nazionali ha tagliato di netto in due le gambe sia di Roma che di Inter.

Da una parte è arrivato il comunicato ufficiale sulle condizioni di Piotr Zielinski, che salta sicuramente la sfida contro la Roma, dall’altra invece la notizia che non ci voleva per quanto riguarda l’attaccante, al rientro dalle Nazionali.

Perché oltre alla situazione da monitorare su Dybala, questa mattina, non si è allenato neppure l’altro partner d’attacco, mandando il tecnico completamente in apprensione per quanto riguarda il proprio bomber d’attacco.

Roma-Inter: un altro infortunio, club a rischio emergenza

La situazione per Roma-Inter rischia di essere in piena emergenza, considerando quella che è la notizia che arriva dall’allenamento, dopo il rientro dalle Nazionali.

Nel corso della mattinata non si è visto sui campi di allenamento, dovendosi “curare” con le terapie, dopo l’infortunio al ginocchio subìto nel corso della pausa per le Nazionali, con la sua Federazione.

Una notizia che non ci voleva considerando che il club, sugli ultimi trenta metri di campo, ha già da monitorare quella che è un’altra situazione dall’infermeria. A riportare la notizia dall’allenamento del club italiano, prima del big match tra Roma-Inter, sono i colleghi di Sky Sport.

Infortunio prima di Roma-Inter: problema al ginocchio, le condizioni

Diversi dei calciatori stanno tornando ai propri rispettivi club e in Serie A, sono diversi i calciatori finiti KO a causa della sosta per le Nazionali. Lobotka al Napoli, Zielinski all’Inter, così come McKennie alla Juventus, anche la Roma deve fare i conti con un infortunio al ginocchio.

Non si è allenato Artem Dovbyk, centravanti della Roma che nell’impegno con la sua Ucraina è finito fuori dai giochi. Occhio, secondo a quel che riportano quest’oggi, a quelle che sono le sue condizioni con annessi tempi di recupero.

Tegola e infortunio: quando torna il calciatore

A riportare la notizia in casa Roma, dunque, l’emittente satellitare che spiega quella che è la situazione sul bomber ucraino. L’ex centravanti del Girona sta facendo i conti con un infortunio al ginocchio, sul quale non sembrano esserci enormi preoccupazioni. Però, ce ne sarebbero, per quanto riguarda il week-end. Domenica all’Olimpico arriva l’Inter, nel big match che si giocherà tra Roma-Inter. Il rischio per i giallorossi è quello di aver sì, recuperato Paulo Dybala, ma perso Artem Dovbyk. O addirittura, per Juric, potrebbe essere un clamoroso forfait, di entrambi, che manderebbero a quel punto in totale emergenza la Roma.