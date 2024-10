Roma-Inter, altra brutta notizia: salta la partita per infortunio

Non arrivano per niente buone notizie per la prossima e importante partita del prossimo turno di Serie A, perché c’è Roma-Inter e il calciatore non sarà a disposizione per infortunio.

Non è una situazione facile quella che sta vivendo ora l’allenatore che per una partita così importante di Serie A dovrà fare a meno ancora di uno dei suoi migliori giocatori. Perché ci sono aggiornamenti direttamente da Sky Sport in merito all’infortunio del giocatore che salta così Roma-Inter.

L’attaccante non è riuscito a recuperare per Roma – Inter e per questo arriva la conferma che sarà assente per quello che è il big match del prossimo turno di campionato che lo costringe a stare fuori ancora. Bisognerà ora capire quali saranno i tempi di recupero per rivederlo in campo, una perdita sicuramente importante per l’allenatore.

Infortunio in Serie A: salta Roma-Inter

Un altro giocatore si è infortunato e non ci sarà per la prossima partita Roma-Inter. Sono diversi i giocatori che non sono al meglio della forma e che rischiano di saltare la prossima gara di campionato. Adesso c’è la conferma su chi sicuramente non potrà essere in campo.

Perché ci sono importanti aggiornamenti da Sky Sport sulle condizioni di un calciatore della Roma che si è infortunato e salterà quindi il big match di domenica sera. Out Zielinski, in dubbio Dovbyk e recuperato Dybala. Ma ora un altro è a serio rischio.

Stephan El Shaarawy non recupera e salta Roma-Inter! A darne l’annuncio è il noto giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport vicino alle vicende di Trigoria dove la squadra giallorossa allenata da Ivan Juric sta preparando la prossima partita di campionato contro l’Inter e dove avrà diversi acciaccati.

Non una partita facile, perché c’è Roma-Inter che diventa già decisiva per il futuro dell’allenatore Ivan Juric che si giocherà il futuro proprio contro i Campioni d’Italia in carica e dovrà farlo senza l’infortunato Stephan El Shaarawy.

Il problema al polpaccio continua a dare problemi al giocatore e per questo motivo l’esterno non sarà parte del match di domenica e dovrà capire quando tornerà. Slitta il rientro di El Shaarawy che si è infortunato e ora dovrà aspettare ancora un po’ prima di poter rimettere poi piede in campo.

C’è grande attesa per capire se il giocatore rientrerà almeno per la gara con la Fiorentina, perché quella è sicuramente un’altra partita delicata e decisiva per il futuro di Ivan Juric che conta di recuperare El Shaarawy.