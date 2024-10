Milan, c’è l’accordo: offerta irrinunciabile, la notizia sulla cessione

Sono giorni caldissimi in casa Milan, col calciomercato a fare da padrone, nonostante manchi ancora un po’ alla sessione invernale.

A mettere gli occhi sui gioielli del Milan, che stanno trovando molti alti e bassi durante questa stagione, le big d’Europa. Da una parte c’è la notizia circolata sulla Juventus, legata a Theo Hernandez, ma non è innanzitutto l’unico club che punta sul francese, ma soprattutto non è, il terzino, l’unico giocatore in cima alla lista dei desideri dei top club d’Europa.

C’è un’altra situazione che va ben valutata ed è Tuttosport che, questa mattina, ha riportato le ultime di calciomercato proprio in merito all’accordo che si trova, con offerta irrinunciabile, per uno degli insostituibili del Milan.

Offerta irrinunciabile, c’è l’accordo: cambia il futuro del Milan

L’offerta risulterebbe irrinunciabile e, a queste cifre, l’accordo ci sarà. Lo spiega la stessa fonte piemontese, che ha così svelato le ultime di calciomercato che cambieranno per sempre il futuro del Milan.

I rossoneri, con intenzione di figurare bene per quanto riguarda il proprio domani, metteranno in piedi una squadra all’altezza per Fonseca o per chi sarà, attingendo sì dal Milan Futuro, ma dando modo attraverso il mercato e le cifre spese per la squadra, di sistemare tutte quelle che sono le situazioni interne alla rosa rossonera.

Una di questa è legata ai giocatori francesi. Da una parte Theo, dall’altra Mike Maignan che, proprio in questi giorni, avrebbe ricevuto una proposta irrinunciabile considerando che le cifre andranno “oltre il raddoppio” in quanto ai soldi percepiti.

Calciomercato Milan: l’accordo sulle cifre

L’accordo sulle cifre prevederebbe il rinnovo di Mike Maignan, a cifre totalmente diverse, da quelle attuali. In questo momento il portiere del Milan percepisce all’incirca 2,5 milioni di euro all’anno, ma il Milan è pronto a mettere sul tavolo un contratto da ben 5 milioni netti a stagioni.

Una scelta ben precisa da parte del Milan che, tenendolo blindato in rossonero, farà il sacrificio sul rinnovo al fine di tenerselo stretto. A quel punto, a 5 milioni di euro a stagione, sarà irrinunciabile la permanenza per Magic Mike che, in rossonero, sta benissimo.

Ultime Milan: un club parte all’assalto per il gioiello dei rossoneri

Il gioiello dei rossoneri, assieme a Theo Hernandez e Rafa Leao, porta il nome di Mike Maignan. Irrinunciabile tra i pali, c’è un club che in ogni caso, punterebbe forte su di lui. I 5 milioni di euro sono irrinunciabili, ma dal Manchester City ne arriverebbero 9 o 10, per tenerselo in porta, qualora dovesse il City perdere Ederson, che continua a piacere in Arabia Saudita.