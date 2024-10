La RedBull sta comprando il club: c’è il comunicato ufficiale

La notizia era nell’area già da diverse settimane, ma ora la situazione sembrerebbe essere finalmente entrata nel vivo.

Stando a quanto riportato dal comunicato ufficiale pubblicato proprio nelle scorse ore, la RedBull avrebbe finalmente avviato le pratiche per l’acquisizione del club. Una notizia non da poco visto e considerato che presto potrebbe iniziare ad essere scritta una nuova incredibile pagina della storia non tanto della squadra, ma della società proprio.

Si pronostica essere, indubbiamente, un procedimento lungo e complicato, ma l’impressione è che ci siano tutti i presupposti, e le volontà, affinché possa tutto filare per il verso giusto fra le parti coinvolte in causa.

La RedBull ha avviato le pratiche per comprare il club

Importanti novità arrivano in merito al futuro sportivo e societario del club, visto e considerato che la RedBull starebbe iniziando a muoversi in maniera concreta per la sua acquisizione.

Di questo scenario se n’è iniziato a parlare già da diverse settimane, con i tifosi impazienti di capire se ci fosse della verità dietro alle indiscrezioni, che alla fine si sono per l’appunto dimostrate essere veritiere. In un comunicato pubblicato nelle scorse ore sui canali ufficiali dello stesso club, infatti, è stato annunciato l’inizio delle trattative fra le parti in causa, con l’azienda austriaca, insieme al suo socio in affari, che hanno promesso un futuro roseo e ricco di soddisfazioni non solo per la prima squadra, ma anche per quella femminile e tutte le varie categorie inferiori.

C’è da spezzare il monopolio in Francia del PSG, e visto che la RedBull fa le cose solo in grande, ha deciso di farlo “colpendo” il club di Al-Khelaifi da “dentro”. Stando dunque a quanto riportato nelle scorse ore da TMW, riprendendo il comunicato delle scorse ore, potremmo dire che presto il Paris FC passerà nelle mani dell’azienda austriaca e di Bernard Arnault, magnante francese che in passato ha strizzato l’occhio anche nei confronti del Milan.

Trattativa avviata: già sono state fatte delle promesse

RedBull ed Arnault sono ufficialmente entrati in trattative per l’acquisizione del Paris FC, secondo club della capitale francese ed attualmente capolista nel campionato di Ligue 2, l’equivalente della nostra Serie B.

Dalle parole ai fatti in un niente, anche perché le trattative sarebbero subito partite spedite. Nel comunicato pubblicato poi sui canali ufficiale del club parigino, i due acquirenti hanno fatto promesse improntati ai tifosi del Paris FC, svelando uno dei loro obiettivi più importanti, ovvero quello di collocare la squadra, maschile e femminile, nell’élite del calcio francese ed europeo. Ambizione importante, realizzabile se alle spalle si ha una proprietà del genere.