Il fondo americano compra un club in Italia: presentato il bonifico

Arrivano conferme più che autorevoli in merito a quella che è la trattativa che porterebbe al cambiamento tanto atteso, perché la società italiana passerà nelle mani degli americani.

Una situazione davvero difficile quella che stanno vivendo alcuni club da un punto di vista economico e per questo molti imprenditori italiani hanno deciso di farsi da parte. Adesso è pronto ad investire sul calcio italiano ancora una volta l’America con un fondo in arrivo per concludere l’affare in pochissimo tempo.

Ci sono delle nuove conferme in merito a quello che sarà l’investimento da parte del club che passerà nelle mani di proprietari americani. L’obiettivo è quello di provare a far rinascere la storica società dopo un periodo difficoltà soprattutto da un punto di vista economico.

Adesso sono gli americani che arrivano a salvare il club italiano anche da possibili e pesanti penalizzazioni in classifica. Perché sono stati registrati passi in avanti davvero notevoli che riguardano l’affondo per l’acquisizione del club italiano che è pronto ad essere prelevato dalla nuova proprietà e provare a costruire qualcosa di importante per il futuro.

Calciomercato: gli americani comprano il club italiano

Una vera svolta quella che arriva in queste ore perché c’è la conferma anche dei soldi messi sul tavolo. Si fa sul serio e c’è voglia di garantire tutto l’impegno preso con la nuova proprietà che vuole comprare la società italiana ed investire nel calcio.

Saranno americani i nuovi proprietari del club italiano che ha deciso di cercare una nuova strada dopo i problemi che ci sono stati in questi ultimi anni. Si è fatto da parte il presidente e investitore italiano che ora è pronto a consegnare le chiavi della società ai nuovi arrivati dall’America.

Perché questo fiutato è un grande affare visti i costi ridotti e la società americana ha voluto approfittarne per cercare di ottenere qualcosa di importante da questo investimenti. Gli americani comprano il Taranto Calcio e vogliono cercare di scrivere la storia del club lasciandosi alle spalle il prima possibile la Serie C per tornare in Serie B.

Il club italiano ha deciso di concretizzare il tutto e andare avanti nelle prossime ore con la trattativa, stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, che è ormai vicino alla chiusura. Perché sarebbe già stato presentato il bonifico dagli americani per comprare il Taranto per il passaggio di quote ormai iniziato e pronto a definirsi.