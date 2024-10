Il club è nei guai: il presidente l’ha messo in vendita

Mai realmente apprezzato dai suoi tifosi, il presidente avrebbe preso nelle scorse ore una decisione importante in merito al futuro del club.

Stando alle ultime notizie, infatti, il numero uno ha messo in vendita la società, complici anche una serie di problemi interni che difatti l’hanno messo spalle al muro costringendolo a prendere questa scelta. Nonostante tutte le difficoltà del caso, già diversi acquirenti avrebbero bussato alla porta del presidente, che sembrerebbe avere intenzione di guadagnarci un po’ dalla cessione del club.

Questo potrebbe rappresentare essere un ostacolo in delle eventuali trattative, ma considerata l’importanza della società, nella fase d’acquisto il prezzo potrebbe passare anche in secondo piano. Forse.

Il presidente ha messo in vendita il club

Importanti novità arrivano in merito al futuro sportivo e societario del club, visto e considerato che prima di quanto ci si possa immaginare potrebbe cambiare proprietà.

Questo è uno scenario che i tifosi sognano da tempo considerate le continue frizioni con il presidente, e finalmente, dopo anni, sembrerebbe possa realizzarsi. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero da sistemare e valutare diverse cose, eppure già si sarebbe creata una fila di acquirenti, che a questo punto potremmo dire aver fiutato l’affare, se così vorremmo definirlo, considerata l’importanza e la storicità della società che è stata messa in vendita.

Stando dunque a quanto riportato dal noto portale di notizie sportive spagnolo AS, il magnate Peter Lim ha deciso di mettere in vendita il Valencia. Al momento il dirigente singaporiano detiene il 91,5% del club, che potrebbe diventare zero visto e considerato che sarebbe stato seriamente sfiorato l’idea di lasciare il club nelle mani di altri. A confermarlo il fatto che il presidente del Valencia avrebbe anche fissato il prezzo per il passaggio di proprietà.

Fissato il prezzo del club: si superano i 300MLN

Okay le difficoltà che il Valencia ha incontrato negli ultimi anni a livelli economico, ma Peter Lim non ha alcuna intenzione di svalutare il proprio club. Nel corso degli anni, comunque, l’imprenditore singaporiano ha investito tanto per rinforzare e migliorare il club spagnolo, che però sul campo ha nella maggior parte dei casi deluso le aspettative.

Stando dunque a quanto riportato da AS, per cedere il Valencia Peter Lim chiederebbe tra i 300 ed i 400 milioni di euro, anche se l’attuale numero uno dei bianconeri sarebbe più propenso verso la seconda cifra. Nel momento in cui dovessero riscontrarsi delle difficoltà nelle trattative, il singaporiano potrebbe anche decidere di abbassare le proprie pretese, ma la fila di acquirenti che già si sarebbe creata potrebbe invece lasciargli credere che avrebbe potuto tirare anche un po’ di più la presa.