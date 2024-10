Faccia a faccia con Ibrahimovic: gira già una voce a Milano

La stagione del Milan non è iniziata benissimo, con alti e bassi che hanno stravolto le certezze dei rossoneri: Ibrahimovic scende in campo.

Il dirigente rossonero è finito nel mirino delle critiche per il suo ruolo al Milan e per la sua capacità di gestire le pressioni e i momento di difficoltà che stanno arrivando di settimana in settimana e che mettono in pericolo il futuro e le ambizioni del club. Dopo un periodo di assestamento e di studio dei ruoli e delle situzioni da migliorare, il Milan sta arrivando a prendere decisioni sempre più importanti, anche se non sarà semplice gestire e risolvere tutto in tempi brevi.

Ora tocca a Ibrahimovic prendere iniziativa e provare a risolvere definitivamente tutti i problemi del Milan: faccia a faccia a Milanello.

Milan sotto esame: arriva Ibrahimovic a Milanello

I problemi del Milan sono sembrati molteplici in questo inizio di stagione. In Serie A la classifica non è troppo brillante, con appena 11 punti conquistati fino a questo momento sui 21 disponibili e con tante situazioni di campo e di spogliatoio che non sono minimamente piaciute a tutto l’ambiente e che hanno portato a conoscere le reali difficoltà del club rossonero.

In Champions League è andata anche peggio fino a questo momento, con la doppia sconfitta contro Liverpool e Bayer Leverkusen che ha fatto preoccupare tutti rispetto al futuro europeo.

Ora è atteso Zlatan Ibrahimovic a Milanello per un faccia a faccia diretto e sincero con i protagonisti del Milan: si prevedono scintille.

Faccia a faccia con Ibrahimovic: cosa succede

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è atteso a Milanello nelle prossime ore per avere un confronto con i calciatori del Milan e con l’allenatore Paulo Fonseca. La situazione non è delle migliori, i risultati tardano ad arrivare e dopo l’assenza durante l’ultima sosta, stavolta Ibra farà sentire la sua voce.

Il suo ruolo impone di mostrare tutte le cose negative e di fare in modo che la squadra possa tornare presto sulla retta via. Ma questa volta pare esserci una certezza da cui non si sfugge: Ibrahimovic nona ccetterà altri passi falsi da parte della squadra.

Ibrahimovic ha un ottimo rapporto sia con Paulo Fonseca che con lo spogliatoio, visto che fino a qualche tempo fa erano suoi compagni di squadra. Ma ora è finito il tempo del divertimento e sarà fondamentale toccare le corde giuste per far ripartire il Milan.

Fonseca a rischio: spunta la data dell’esonero

Nel confronto che Ibrahimovic avrà con Fonseca e i giocatori verrà ribadita la fiducia totale all’allenatore e al progetto rossonero, anche per dimostrare forza e compattezza societaria a tutto il gruppo.

Ma Fonseca non ha chance illimitate. Dopo la partita contro il Real Madrid del 5 novembre si tirerà un’altra linea per capire a che punto è il Milan e se le cose non staranno andando per il verso giusto né in campionato né in Champions League allora è chiaro che l’esonero sarà una certezza e non più una voce.