Esonero in Serie A, annuncio UFFICIALE: scelta fatta

Gli esoneri in Serie A sono ormai all’ordine del giorno e per molti allenatori ci sono rischi costanti a causa dei risultati poco positivi.

Il calcio italiano è sempre al centro di situazioni intricate che rischiano di compromettere il futuro degli allenatori. Non è sempre facile gestire spogliatoi in ricostruzione e squadre che hanno obiettivi importanti ma che spesso non sono state costruite alla perfezione. Ci sono problemi da affrontare di domenica in domenica e ora che il campionato ricomincia dopo la sosta per le nazionali, tutte le società non vogliono più passi falsi.

L’esonero è spesso la carta che si giocano tutti per arrivare velocemente a una soluzione a tutti i problemi ma ovviamente ci sono molteplici aspetti che intervengono e che possono cambiare le cose.

Esonero in Serie A: è stata presa una decisione

I risultati decidono il destino di ogni allenatore di Serie A, e non solo. Il campionato sta iniziando a diventare sempre più complicato e ora è tempo di evitare ogni possibile errore verso il futuro: per questo a molti allenatori è stato dato un ultimatum e il rischio di esonero è dietro l’angolo.

In Serie A ci sono già stati degl esoneri e non sono da escludere altre decisioni importanti nel giro di pochissimo tempo: ora tutte le squadre sono con il fiato sul collo per quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Secondo le ultime notizie, il presidente ora ha preso una decisione ufficiale sull’esonero dell’allenatore.

Genoa, Gilardino verso l’esonero? Le ultime

Il Genoa di Alberto Gilardino non sta vivendo una stagione di alto livello, come si aspettavano i tifosi. Ma la colpa non è del tecnico che lo scorso anno ha confermato il suo ottimo bottino alla guida del Grifone e ha migliorato anche il rapporto con la piazza. Con le cessioni di Retegui e Gudmundsson la squadra si è fortemente indebolita e non sono arrivati calciatori utili a sostituire i due totem del club.

Gilardino rischia l’esonero? Assolutamente no, dice il presidente del Genoa Alberto Zangrillo che attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport conferma il tecnico e vuole che la squadra si risollevi con lui.

“Trovo ignobile e inaccettabile che Gilardino venga messo indiscussione“, ha ribadito con forza il presidente del Genoa che poi sottolinea la volontà di “sostenere sempre l’allenatore, fino a quando dimostrerà di avere la squadra dalla sua parte“.

Gilardino confermato: ora servono vittorie

Alberto Gilardino è stato confermato al Genoa. Ha la fiducia totale della società e di tutto l’ambiente, oltre che della squadra e ora non resta che continuare a lavorare su alti ritmi, nella speranza di recuperare tutti gli infortunati e di poter dare al Grifone una classifica migliore.

Al momento il Genoa è al terzultimo posto e sabato pomeriggio affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano per provare a risollevare la testa e a guadagnare, di fronte al proprio pubblico, una vittoria decisiva.