Conceicao in Serie A: sarà il nuovo allenatore di una big

Suo figlio Francisco sta facendo vedere subito grandi cose alla Juventus, ma lui ora è pronto a sfidarlo con un altro club italiano. Perché Sergio Conceicao può approdare in Serie A come nuovo allenatore.

Si è parlato davvero tanto di quello che può accadere con il tecnico portoghese che è stato accostato tante volte al campionato italiano nel corso della sua carriera e adesso ci sono notizie molto importanti che arrivano in merito proprio a questa possibilità concreata di vedere Conceicao come nuovo allenatore in Serie A.

Al momento è senza squadra dopo aver lasciato il Porto dopo tanti anni e dopo aver vinto molto. Ora cerca una nuova avventura e proprio in Italia può arrivare la chiamata decisiva. Perché Sergio Conceicao nel corso della sua carriera ha fatto vedere grandi cose anche in Europa e per questo più società ci pensano.

Attenzione proprio a quella che può essere una chiamata di una big importante che può offrire un contratto a Conceicao per diventare il nuovo allenatore. Non solo squadre di Serie A sono interessate al tecnico portoghese.

Calciomercato: Conceicao in Serie A, l’annuncio

La svolta può arrivare prima del previsto, perché in Italia si parla di quello che può essere il ritorno di Sergio Conceicao da allenatore in Serie A. Ora l’allenatore portoghese può trovare subito un nuovo accordo.

A dare l’annuncio è stato proprio Sergio Conceicao che ha parlato a Sky Sport ed è arrivato in Italia per il premio Golden Boy 2024. Il tecnico ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha anche voluto nascondere i contatti con alcuni club italiani e dare un assist in vista del futuro.

“Da appassionato del calcio italiano guardo sempre le grandi partite di Serie A. Il campionato italiano è davvero affascinante. Ritorno in Serie A? Mi godo il presente. Il domani si vedrà”.

Occhio quindi a quello che sarà il futuro di Conceicao che può firmare in Serie A con un nuovo club. Dopo le voci su un ritorno alla Lazio e sul Napoli che più volte ci ha pensato, ora sono altri i club sulle sue tracce.

Perché i due club prima nominati ora sono sereni con un nuovo progetto avviato, ma il nome di Conceicao è stato accostato anche all’Inter per il post Inzaghi e occhio alla prossima estate. L’allenatore è monitorato anche dal Milan se dovesse essere esonerato Fonseca.