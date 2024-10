Chance per Tudor: a sorpresa nella big, dove allenerà

Igor Tudor è uno degli allenatori rimasti senza squadra: dopo l’addio tribolante alla Lazio è tempo di iniziare una nuova avventura in Serie A.

L’allenatore croato ha vissuto un’esperienza mistica alla Lazio. Ha sostituito il dimissionario Sarri, arrivando a un accordo lampo con Claudio Lotito e tutti pensavano avrebbe fatto benissimo con i biancocelesti, ma così non è stato. Al termine della stagione si è deciso per il suo addio, di comune accordo, e le strade si sono subito separate. Poi la Lazio ha ricominciato da Baroni e Tudor è rimasto senza squadra e alla ricerca di un accordo.

In Serie A già si pensa al futuro e a possibili esoneri ora o a fine stagione e il nome di Tudor è tornato a circolare in maniera decisa: ora è arrivato anche il suo annuncio.

Futuro Tudor: di nuovo in Serie A?

Igor Tudor negli ultimi anni è stato un allenatore molto apprezzato in Serie A e all’estero, per l’ottimo lavoro svolto con il Verona e anche con il Marsiglia. Poi però la sua carriera ha insegnato anche che a livello caratteriale è difficile gestire una personalità come la sua, sempre molto forte e sfacciata, che spesso va a impattare contro la personalità di presidenti e dirigenti.

Il lavoro di Tudor è stato un crescendo negli ultimi anni ma non riesce a trovar con costanza una squadra che gli possa permettere di esserci al 100% e per lunghi periodi.

Secondo le ultime notizie, Igor Tudor potrebbe presto tornare in Serie A: sono arrivate anche le sue parole a confermarlo.

Le parole di Tudor sul futuro: durissimo con Lotito

La Serie A è un campionato sempre molto difficile da gestire per tutti gli allenatori e per tutte le società, che spesso si trovano a fare scelte importanti che poi si rivelano complicate e difficili da gestire. Per Igor Tudor la prossima scelta sarà quella decisiva per dare una svolta totale alla sua carriera.

Ai microfoni di Tuttosport ha parlato del suo futuro e della prossima squadra che gli piacerebbe allenare, senza dimenticare di lanciare una frecciatina a Lotito e alla Lazio: “Non conta la squadra, per me òl’importante è la condivisione del progetto e dei pensieri con club e dirigenti e il rispetto del ruolo di tutti“.

Ma quale sarà la prossima squadra di Tudor? In Serie A l’unica panchina che traballa tra le big è quella del Milan e per Tudor sarebbe un salto di qualità importantissimo per la sua carriera.

Tudor al Milan: dipende tutto da Fonseca

Paulo Fonseca può regalare o togliere una panchina a Igor Tudor. Dipende tutto dal tecnico portoghese del Milan che non ha iniziato brillantemente questa stagione ed è sempre sulla bocca di tutti. In caso di esonero, il nome di Tudor resta in prima fila: piace molto alla dirigenza.

“Meglio in Italia o all’estero? Non fa differenza – ha concluso Tudor la sua intervista a Tuttosport – voglio che si abbia la stessa visione del calcio per come costruire e gestire una squadra“.