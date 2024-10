Un altro presidente americano in Italia: compra i rossoblù

Il calcio italiano è diventato ormai terra di conquista da parte di ricchi investitori e fondi stranieri: arrivano nuovi americani.

L’Italia è sempre stato il posto migliore di tutti per poter investire ingenti somme di denaro e far fruttare i propri interessi economici e guadagnare fior fior di milioni da un momento all’altro. Ancora meglio se l’investimento riguarda il mondo del calcio, visto che è lo sport più praticato e amato dai cittadini italiani e l’unico che non smetterà mai di portare fluidità economica enorme alle casse dei club.

Negli ultimi anni ci sono state moltissime cessioni a proprietà straniere e anche questa volta ci sarà un passaggio di mano a un nuovo fondo americano che ha grandi obiettivi futuri.

Un altro fondo americano in Italia: le ultime

Americani e asiatici hanno fatto incetta di club italiani nell’ultimo decennio. Sono arrivati proprietari di ogni genere che in più occasioni sono riusciti nei propri intenti e in altre hanno dovuto abbandonare la nave e abdicare in favore di altre proprietà.

La situazione di molte società è da tenere sotto controllo perché ci sono grossi rischi finanziari che potrebbero catapultare il club e la tifoseria in situazioni davvero complicate e imbarazzanti da gestire.

Secondo le ultime notizie, un altro fondo americano è in procinto di acquistare un club italiano che in questo momento versa in condizioni non ottimali e ha anche rischiato il fallimento.

Taranto verso la cessione agli americani

Il Taranto in Serie C può cambiare proprietà nel giro di pochissimo tempo. Il club pugliese ha vissuto un periodo tremendo, ha rischiato il fallimento per questioni economiche molto delicate che hanno riguardato l’attuale società e che hanno messo in serio pericolo anche la partecipazione a questo campionato di Serie C.

Secondo quanto riferisce Antenna Sud, il Taranto può essere ceduto a un fondo americano. Il passaggio della società è infatti molto vicino. Nei prossimi giorni è atteso in città un rappresentante di un fondo americano per formalizzare l’accordo e rilevare il pacchetto di maggioranza del club.

All’atto della cessione del club, poi, verranno formalizzate anche le dimissioni del direttore generale Fabrizio Lucchesi. La questione può essere risolta davvero a stretto giro e per il Taranto può iniziare una nuova vita.

Nuovi problemi per il Taranto: rischia la penalizzazione

Non c’è mai pace per il Taranto, nonostante le possibilità di una cessione del club davvero imminente. C’è anche il caos scadenze che tiene vive le preoccupazioni del popolo tarantino e da questo punto di vista le prossime ore potrebbero essere decisive.

Sempre secondo Antenna Sud, ora il Taranto sembra aver trovato i fondi necessari per evitare una nuova penalizzazione, oltre a quella già prevista e per la quale ci sarà l’udienza definitiva il 5 novembre.