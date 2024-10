UFFICIALE – Scelta fatta in panchina: adesso torna Allegri

Nel corso di questa mattina è arrivato l’annuncio ufficiale in panchina, che spiana la strada adesso sul ritorno di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese è stato accostato a diverse panchine, in Italia e non, se si pensa a quello che è stato l’accostamento a Roma e Milan.

Per quanto riguarda il club capitolino ancora oggi, qualora dovesse precipitare la situazione con Ivan Juric, il nome accostato alla panchina è quello proprio dell’ex Juve. Per il Milan invece, salvo clamorosi colpi di scena già nel week-end, Fonseca avrebbe incassato la fiducia della società.

Ufficiale, l’annuncio sul tecnico: e ora torna Allegri

È arrivato l’annuncio ufficiale sull’allenatore, che cambia per sempre il futuro di Max Allegri. L’allenatore ex Juventus è finito al centro dei rumors di calciomercato per quanto riguarda il comparto allenatori, ma non è da Commissario Tecnico che proseguirà la sua carriera.

Sarebbe stata, quella da CT, la prima esperienza in una Nazionale e lontano dalla sua Italia, per Massimiliano Allegri. Alla fine, le voci che lo hanno accostato alla Nazionale inglese, sono tutte sfumate dall’annuncio ufficiale.

Dopo i rumors legati al posto in panchina per la Nazionale dell’Inghilterra, Allegri è stato ufficialmente scavalcato da Thomas Tuchel, tecnico tedesco che è tornato in Inghilterra, per allenare la Federazione britannica dopo il passato al Chelsea. Ma è proprio in questa notizia che si vede aperta la strada per Allegri, pronto adesso al ritorno.

Allegri torna dopo l’annuncio ufficiale: la notizia

Sempre dall’Inghilterra, dove i media riportano quella che è la notizia ufficiale per fonte diretta della Federazione sull’arrivo di Tuchel in panchina, riportano le ultime che riguardano la posizione di Allegri in Premier League. Perché sono ancora vive le voci su Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United che è sulla graticola. Qualora non dovesse ottenere la vittoria nel prossimo week-end e al rientro dalla sosta, sarà quasi sicuramente esonero. E adesso, senza più Tuchel “tra i piedi”, Allegri è il primissimo nome della lista del Manchester United, come sostituto diretto dell’olandese.

La “vendetta” di Allegri in panchina: sostituisce un rivale

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Da quel lontano Juventus-Ajax dei ragazzi scatenati di Ten Hag, ad Allegri che lo sostituisce adesso al Manchester United. La sconfitta pesante con l’Ajax di Ten Hag, ai tempi, diede il “via” ad un’escalation di cose che portarono poi all’esonero di Allegri con la Juventus, prima dell’approdo di Sarri, Pirlo, per poi ritornare ancora sul livornese. E adesso, a distanza di tempo, potrebbe – ironia della sorte – essere proprio Allegri a mandare via Ten Hag, sostituendolo da tecnico esonerato al Manchester United.