Totti e De Rossi di nuovo insieme in Serie A: l’annuncio

Francesco Totti e Daniele De Rossi di nuovo spalla a spalla? La notizia scombussola totalmente l’animo dei tifosi della Roma.

Le due leggende romaniste sono ferme al momento, rispetto al mondo del calcio. Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo dell’esonero di De Rossi dalla Roma e del grave errore, secondo molti, dei Friedkin di sbarazzarsi così velocemente di un allenatore giovane, in forte crescita e grande innamorato dei colori giallorossi. Con il suo carisma avrebbe potuto dare una grossa mano alla squadra per uscire dai momenti difficili e provare a fare meglio dei suoi predecessori.

Per Totti, invece, la situazione con la Roma è stata sempre diversa: ha lasciato da qualche anno il ruolo di dirigente ma ora vuole tornare nel mondo del calcio.

Totti e De Rossi di nuovo insieme? Le ultime

Francesco Totti e Daniele De Rossi potrebbero rivivere insieme anche una carriera in un club da dirigente e allenatore. I due ex campioni italiani sono ancora molto apprezzati a livello nazionale e hanno intenzione di continuare a vivere grandi esperienze nel mondo del calcio.

Entrambi sono icone del calcio a Roma e, in generale, in Italia. Hanno scritto pagine di storia indelebili, hanno mostrato le loro grandi qualità nel mondo del calcio e sono due idoli indiscussi di tutti gli italiani.

Secondo le ultime notizie, il futuro di Totti e De Rossi potrebbe essere di nuovo insieme: le possibilità sono in forte aumento.

Totti e De Rossi alla Roma…con i Friedkin: cosa sta succeendo

Il ritorno di De Rossi e Totti alla Roma può diventare realtà. E potrebbe clamorosamente succedere proprio con i Friedkin, nonostante i nervi tesissimi dei due ex calciatori nei confronti della proprietà americana. Il presidente negli anni ha deciso di liberarsi del “romanismo” per affidarsi completamente a uomini di sua fiducia, ma ora potrebbe cambiare idea.

Secondo quanto riferisce TMW, infatti, dopo il caos creato dalla situazione Souloukou, ora anche i Friedkin stanno iniziando a pensare che la coppia Totti-De Rossi potrebbe essere fondamentale per far tornare la Roma in cima.

Totti e De Rossi appaiono in prima fila per un ritorno e in questo modo si potrebbero calmare le acque agitate dopo quanto successo negli ultimi mesi e per riportare entusiasmo e amore anche a tutti i tifosi.

Walter Sabatini promuove Totti: “Deve tornare alla Roma”

Anche Walter Sabatini vuole il ritorno di Totti alla Roma. L’ex dirigente giallorosso è stato fondamentale per i romanisti negli ultimi anni e ha dichiarato che il ritorno dell’ultimo numero 10 sarebbe vitale per far sì che squadra e ambiente possano avere un miglioramento totale.

“Spero che gli offrano un ruolo operativo nella Roma“, ha rivelato Sabatini che sottolinea pure che “avrà bisogno di un po’ di tempo per imparare, ma ha le sue scaltrezze necessarie per fa bene“.