Serie A, operato all’ernia cervicale: tempi lunghi, salta la Champions

Brutte notizie per uno dei club italiani, che perde per un lungo periodo il calciatore che salterà la Champions.

Fuori dai giochi, col tecnico che non potrà contare su di lui per quanto riguarda sia le sfide in Europa che in Serie A, per i lunghi tempi di recupero. Si rivedrà solo nel 2025 stando a quanto accaduto, per l’operazione all’ernia cervicale.

Un problema personale e che va oltre la condizione fisica e atletica, che spinge il calciatore a finire sotto i ferri, come comunicato ufficialmente dal club italiano.

Operato all’ernia cervicale: la notizia in Serie A

Il club italiano, al rientro dalla sosta per le Nazionali, non potrà contare sul proprio giocatore che, a dire il vero, fino a questo momento era stato assente in diverse occasioni. L’infortunio al ginocchio non è il solo problema che ha spinto il club a non usarlo praticamente mai, a causa del guaio fisico, ma la situazione si è complicata per un problema di salute.

Si tratta infatti dell’operazione sostenuta quest’oggi e perfettamente riuscita, come comunicato dal club che ha pubblicato la nota ufficiale sulle condizioni del calciatore marocchino.

Salterà comunque la Champions League, come da programma, non potendo far parte della spedizione da “sogno” per lui, in Europa, dopo quanto di buono fatto negli alti e bassi della passata stagione, sulle 20 apparizioni stagionali tra campionato e Coppa Italia – 2 le presenze in Coppa -, con 2 gol e 2 assist del 2023/2024, tutti trovati in Serie A.

Asportata un’ernia cervicale: il comunicato ufficiale del club italiano

Ha visto i suoi giocare ad Anfield e non solo, nell’esordio in Champions League in questa stagione. Ma lui è stato costretto all’operazione, per l’asportazione dell’ernia cervicale, che lo porta lontano dal campo ancora per molto. Si tratta di Oussama El Azzouzi, calciatore del Bologna finito ai box, come annunciato dai Felsinei, che scrivono: “Il calciatore Oussama El Azzouzi è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia, per la rimozione di un’ernia cervicale. Il Professor Pierre Bernard lo ha operato presso l’ospedale di Bordeaux. Al calciatore vanno i migliori auguri per la guarigione e i tempi di recupero sono di almeno 60 giorni”.

Quando torna il calciatore? I tempi dopo l’operazione

Il calciatore del Bologna tornerà quasi sicuramente solo nel 2025. La rimozione dell’ernia cervicale obbliga il calciatore a restare fermo ai box per un po’ ed è stato lo stesso Bologna ad annunciarne i tempi di recupero. A quei 60 giorni però bisogna aggiungere quelli che ci vorranno per dar modo ad Oussama El Azzouzi di tornare al 100% poi, a disposizione di Mister Italiano.