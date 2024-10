Salta Juventus-Lazio: infortunio e tegola per il mister, l’annucio

Un’altra tegola per l’allenatore, che dovrà fare a meno del calciatore in vista della prossima sfida di campionato Juventus-Lazio: ecco tutti i dettagli.

La Juventus sarà di scena all’Allianz Stadium contro la Lazio, in un match davvero importante che arriva subito dopo la sosta per le Nazionali.

A questo appuntamento mancheranno diversi giocatori bianconeri, come Bremer, Mckennie, Koopmeiners e Nico Gonzalez, alle prese con i loro rispettivi problemi fisici. Alla lunga lista, si aggiunge anche un altro calciatore che ha rimediato l’infortunio con la sua Nazionale.

Condizioni fisiche da valutare per il big della squadra che è a rischio per la partita di campionato Juventus Lazio. Una vera e propria tegola per l’allenatore, che dovrà fare delle scelte diverse e puntare su un altro giocatore per sostituire l’infortunato.

Inizio di stagione positivo per la Lazio che, nonostante i tanti movimenti fatti nel corso della sessione estiva di calciomercato, ha trovato la quadra con Baroni che è riuscito a mettere in campo una formazione di tutto rispetto.

Il tecnico si sta togliendo le soddisfazioni, dopo lo scetticismo estivo per la sua nomina come tecnico della Lazio. Adesso sta ribaltando la situazione e la sfida contro la Juventus dirà tanto sulle ambizioni della Lazio.

Come si presenta la Lazio alla sfida di campionato contro la Juventus?

C’è grande entusiasmo per questo avvio di campionato, i biancocelesti affrontaranno nel migliore dei modi la Juventus che è reduce dal pareggio interno contro il Cagliari.

Di certo, a questa sfida i bianconeri arrivano ridimensionati visto che mancheranno tanti big per Thiago Motta che non potrà fare affidamento su Bremer, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Mckennie e Milik.

Assenze pesanti per il tecnico bianconero, che dovrà fare delle scelte di formazioni diverse rispetto al solito. Intanto, per mister Baroni c’è un problema dell’ultima ora.

Infatti, è a rischio la presenza di Mateo Guendouzi con la Lazio: ecco cosa è successo al centrocampista.

Lazio: infortunio Guendouzi, i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Mateo Guendouzi dovrà essere valutato per la sfida Juventus-Lazio. Il francese rischia di saltare il big match a causa di un problema al mignolo del piede.

Infatti, nel corso della partita con la sua Nazionale, il centrocampista ha rimediato un duro pestone. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad accertamenti strumentali che chiariranno meglio le sue condizioni.

Di certo, ad oggi, è in dubbio la convocazione del centrocampista della Lazio Guendouzi.