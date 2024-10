Roma-Inter: doppio infortunio nella sosta, la notizia

Nella sosta arriva la notizia circa il doppio infortunio, con l’aggiornamento sulle condizioni prima di Roma-Inter.

La situazione rischiava di mandare in emergenza totale le due squadre. Se da una parte c’è stato il problema per Zielinski, dall’altra c’è una situazione legata al doppio infortunio con un aggiornamento molto importante che è arrivato nel corso di questa giornata.

Nel corso della sosta, per l’Inter e per la Roma sono state diverse le notizie che sono emerse. Le ultime due notizie, invece, sono arrivate in casa giallorossa per la situazione dall’infermeria.

Roma-Inter: doppia notizia sull’infortunio dall’infermeria

Non più solo la situazione di Piotr Zielinski da monitorare, sono due le situazioni in casa Roma che mandano in totale apprensione Ivan Juric e i suoi tifosi. Il motivo è legato al problema riscontrato prima della sosta e durante la sosta, per chi è andato a giocare con la formazione del proprio Paese.

“Ho sentito un problema”, ha dichiarato il giocatore della Roma ed era da valutare quella che è la sua condizione, una volta rientrato a Trigoria. Ma oltre a Zielinski per l’Inter, che è da valutare, uno dei calciatori giallorossi è in ripresa.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, in netta ripresa, sarebbe anche Paulo Dybala. La condizione dell’argentino, fatta di alti e bassi per i soliti problemi muscolari, sembra migliorata a tal punto da poter esserci dal primo minuto in Roma-Inter. E la situazione sul doppio infortunio con emergenza in attacco sembra rientrata, perché la notizia riguarda anche l’altro titolarissimo del club capitolino.

Infortunio prima di Roma-Inter: non solo Dybala

Non solo Dybala, da monitorare c’erano anche le condizioni di Artem Dovbyk. Il gigante ucraino, nella partita giocata con la sua Nazionale, aveva dichiarato: “Mi sentivo molto stanco dopo la partita”, sottolineando quello che è stato il suo problema legato all’affaticamento. Un affaticamento muscolare che non vede complicazioni perché, preoccupato Ivan Juric, pensava di dover fare a meno sia di Dybala che del suo centravanti. A quanto pare però entrambi potrebbero a questo punto, a sorpresa, partire titolari contro i nerazzurri.

Da valutare tre giocatori in Roma-Inter

Dunque restano da valutare alcune situazioni prima di Roma-Inter, gara che si giocherà nel week-end. Infortunati ci sono, squalificati no. Da valutare dunque Zielinski, con Dybala e Dovbyk da chiarire se sono in campo dal primo minuto oppure no. Assenti, come già è risaputo, Saelemaekers e Bauchanan, che ne avranno ancora per un po’, mentre da valutare è anche El Shaarawy, per un lieve problema al polpaccio sinistro.