Roma, addio Juric? C’è l’annuncio del tecnico

Arrivano le dichirazioni da parte dell’allenatore della Roma Juric, che è finito nel mirino dei tifosi sin dal suo arrivo in giallorosso.

L’accoglienza nella Capitale non è stata delle migliori per Ivan Juric, arrivato per sostituire una leggenda come Daniele De Rossi. Ecco perché, sin dall’inizio, l’allenatore è stato aspramente criticato e messo in cattiva luce da una parte dell’ambiente giallorosso, che non voleva l’esonero dell’ex capitano.

Una situazione critica e particolare, soprattutto dopo i recenti risultati negativi che hanno acceso dei fari riguardo il futuro a Roma di Ivan Juric.

Si è tornato a parlare, infatti, di un clamoroso ritorno sulla panchina della Roma di Daniele De Rossi, che è ancora a libro paga della società. Ecco le dichirazioni dell’allenatore, che ha fatto il punto riguardo il suo futuro in giallorosso.

Quale futuro alla Roma per Ivan Juric?

Arrivato nella Capitale per risollevare l’ambiente, i risultati fino a questo momento non hanno dato ragione all’allenatore che, in cinque partite fra campionato ed Europa League, ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta.

In Coppa, soprattutto, il rendimento della squadra è stato deludente con la sconfitta contro l’Elfsborg che ha fomentato la polemica da parte dei tifosi che non hanno accolto in maniera positiva l’ex Torino.

Adesso, sulla strada della Roma ci sarà l’Inter in una sfida decisiva che potrà segnare il futuro sulla panchina dei giallorossi di Juric.

Ecco le dichiarazioni da parte dell’allenatore, che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Addio Juric in caso di sconfitta con l’Inter?

Sulla panchina di Juric aleggia l’ombra di Daniele De Rossi. L’ex capitano, infatti, apprezzato dall’ambiente romanista e dagli stessi calciatori, è ancora sotto contratto e in caso di esonero di Juric dalla Roma, potrebbe tornare a dirigere la squadra.

Intanto, il tecnico ex Torino non ci pensa ed è concentrato sulla prossima sfida di campionato. Ecco le sue dichiarazioni.

“In questo momento sono concentrato sul lavoro da fare, che è per me davvero entusiasmante. Penso che questa squadra abbia degli importanti margini di miglioramente, vedo dei ragazzi pronti che sono pronti al sacrificio. Le prestazioni sono in crescita ed è molto importante. Ho delle sensazioni positive. Servono solo dei risultati, solo così cambierà anche l’umore dell’ambiente esterno.

“Teme l’esonero? Non voglio essere contaminato dalla negatività. Sento la fiducia da parte di tutti. Stiamo alzando l’asticella anche a livello di gioco e pressioni. C’è un grande feeling anche con il direttore, condividiamo tante cose e c’è voglia di fare bene. Sono concentrato su questo. Non voglio entrare in altre questioni, sto lavorando per preparare la gara contro l’Inter”.