Mancini lascia l’Arabia Saudita, allenerà di nuovo un club

Situazione surreale quella che riguarda il futuro di Roberto Mancini pronto ad essere esonerato dall’Arabia Saudita dal ruolo di commissario tecnico e pronto al ritorno in Europa con un club.

Ci sono ora maggiori conferme in merito alla scelta della Federazione Araba per la possibilità concreta che può esserci su un esonero di Mancini dal ruolo di ct dopo la delusione dei risultati delle ultime partite. In particolare, alla Federazione non sono piaciute le ultime 3 uscite casalinghe dove non c’è stata nemmeno una vittoria e soli 2 pareggi.

Saranno determinati le prossime ore perché si fa sapere che c’è un vertice in corso e si proverà a capire come si potrà sistemare la situazione, fino ad arrivare anche all’esonero di Mancini dall’Arabia Saudita dopo lo sfogo che c’è stato in conferenza dell’allenatore nei confronti di un giornalista dopo la partita persa col Giappone.

Non è per niente un segreto più ormai che Mancini possa lasciare l’Arabia Saudita e poi pensare di tornare ad allenare in Europa dove c’è un club che è sulle sue tracce. Occhio alla svolta per il tecnico italiano e bisognerà capire se arriveranno conferme in merito a questa vicenda già nelle prossime ore.

Calciomercato: esonero Mancini, torna in Europa con un club

E’ sicuramente in bilico il futuro di Roberto Mancini che può essere esonerato dall’Arabia Saudita. Dopo aver firmato un ricchissimo contratto con la Nazionale araba fino al 2027 ora non arrivano notizie positive per l’attuale ct che dopo aver lasciato la panchina dell’Italia ora può tornare in Europa ma per allenare un club.

Non si nasconde più l’Arabia Saudita che apre al rischio esonero per Mancini come riferisce anche Sport Mediaset. Le dichiarazioni del capo federazione saudita non fanno ben sperare per l’allenatore italiano e i rapporti si possono interrompere prima del previsto.

Vedremo se nelle prossime settimane possa arrivare anche un’altra grande occasione per Roberto Mancini dopo l’Arabia Saudita perché ci sono voci in merito alla possibilità che il tecnico possa allenare un club in Europa.

Dopo aver fatto la storia sulla panchina del Manchester City ora Mancini può allenare il Manchester United. Clamoroso colpo di scena nelle prossime settimane con le parti che possono entrare in contatto. Già da diversi anni l’allenatore italiano è stato selezionato più volte come tra i possibili per la panchina del club dei Red Devils. Vedremo se questa volta sarà quella giusta.