Juventus, sorpresa Pogba: ha svelato dove giocherà

Da qualche giorno è arrivata l’ufficialità che Paul Pogba tornerà presto in campo perché la squalifica per doping è stata ridotta e ora c’è grande attesa per rivederlo dopo oltre 1 anno di stop.

C’è ora la svolta che riguarda il resto della carriera del centrocampista francese che è ancora sotto contratto con la Juventus che però non sembra intenzionata a puntare su di lui dopo le importanti scelte di mercato che ha fatto quest’estate investendo già tanto per diversi giocatori richiesti proprio da Thiago Motta, ma ora arriva un segnale da Pogba.

Perché già sono tante le offerte che sono arrivate per il calciatore che dopo 18 mesi di squalifica per doping tornerà in campo e Pogba ha ora la possibilità di valutare tutte le occasioni migliori con calma se la Juve dovesse decidere di lasciarlo andare. Perché ora arrivano novità in merito a quella che può essere il futuro del giocatore che si è fatto ora avanti con un annuncio davvero importante.

Calciomercato Juve: Pogba annuncia il suo futuro

Annuncio di Pogba Pogba a sorpresa che cambia la sua storia con la Juventus forse. Il giocatore ora è uscito allo scoperto con dichiarazioni importanti.

A parlare in queste ultime ore è stato proprio Paul Pogba che ha raccontato quello che sarà il futuro con il club bianconero che ha intenzione di fare dei passi in avanti importanti e concludere al meglio la sua carriera. Perché ci sono delle notizie confermate dallo stesso giocatore che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quanto accaduto.

Svolta per Pogba perché il giocatore vuole restare alla Juventus e ci sono delle novità sulla possibile scelta del club dopo le dichiarazioni del giocatore. Ora avranno sicuramente effetto perché ha mandato dei segnali molto importanti a tutti.

Pogba ha svelato di voler restare alla Juve in futuro e che proverà a convincere in tutti i modi il club bianconero a restare, ancor di più l’allenatore Thiago Motta che non sembra secondo alcune indiscrezioni intenzionato a dargli un’occasione. Dopo queste sue parole però adesso qualcosa potrebbe cambiare.

Vedremo cosa accadrà, anche perché Pogba ha rivelato che pur di restare alla Juve è disposto a ridursi il suo stipendio e anche notevolmente. Vuole concludere la carriera in bellezza in biancoenro e con la Francia e sembra convinto di tornare ancora più forte di prima.