Juve, preso il sostituto di Bremer: è brasiliano

Alla ricerca del sostituto di Bremer, che dovrà stare fermo ai box per parecchio tempo, la Juventus ha individuato l’erede del difensore: arriva direttamente dal Brasile.

Gli scout bianconeri sono in azione ed hanno preso contatti per quanto riguarda il difensore centrale, che può arrivare nel corso della prossima finestra di calciomercato.

Un colpo alla Giuntoli, una vera e propria occasione per la Juventus che intende rinforzare la difesa e l’attacco nella prossima campagna trasferimenti. C’è necessità, infatti, di trovare un vice Vlahovic ed un altro centrale che possa prendere il posto di Bremer.

Ecco tutti i dettagli riguardo l’arrivo del brasiliano che è stato inserito nella lista mercato della Juventus.

Settimana importante per la Juventus che tornerà in campo nel weekend per affrontare la Lazio in una partita che si preannuncia davvero spettacolare.

Thiago Motta, alle prese con diverse assenze, dovrà fare i conti con gli infortuni anche di Koopmeiners e Mckennie, che non saranno a disposizione contro i biancocelesti.

Intanto, negli ultimi giorni c’è stato un confronto alla Continassa con Cristiano Giuntoli. Si è discusso sui possibili rinforzi da prendere a gennaio 2025. La Juventus, infatti, sarà una delle poche società in Italia che dovrà fare diverse operazioni di mercato.

Dal Brasile arriva l’annuncio riguardo l’interesse dei bianconeri nei confronti del centrale difensivo del Flamengo, che può essere l’erede di Bremer: ecco nuovi aggiornamenti su questa trattativa.

Chi prende la Juve in difesa per sostituire Bremer?

Ci sono diversi profili al vaglio della dirigenza che sta valutando attentamente la situazione. Nelle prossime settimane arriverà la decisione finale, visto che il club dovrà investire una cifra importante anche per acquistare un altro attaccante.

Giuntoli si è messo all’opera e insieme ai suoi collaboratori sta setacciando il mercato europeo ed anche sudamericano.

Dal Brasile, infatti, può arrivare il sostituto di Bremer: è questa l’ultima idea della società, si tratta del difensore Leo Ortiz. Svelati i costi dell’operazione.

Calciomercato: Juventus interessata a Leo Ortiz del Flamengo

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a rilanciare la notizia di mercato che riguarda la Juventus. Per sostituire l’infortunato Bremer, Giuntoli ha messo nel mirino il 28enne difensore di proprietà del Flamengo che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

Valutazioni in corso da parte dei bianconeri che stanno valutando attentamente la possibilità di portare alla Juventus Leo Ortiz, che ha giocato in passato anche nella squadra del Bragantino. Il passaporto italiano consentirebbe alla Vecchia Signora di poterlo tesserare già a gennaio, qualcosa si sta già muovendo come confermato anche dall’emittente brasiliana Rti Esporte.