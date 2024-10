Guaio Inter: infortunio in Nazionale, l’annuncio sui tempi di recupero

Non smette di dare problemi la sosta per le Nazionali, con l’annuncio che è arrivato dal CT dopo l’infortunio in serata.

Si tratta del calciatore dell’Inter, uno dei protagonisti assoluti di questa sosta per le Nazionali, considerando che era andato anche a rete per poi toccarsi la coscia e chiedere il cambio, nell’immediato, per quello che è un problema che teme l’Inter.

Perché così come le altre squadre in Italia, se si pensa alla Juventus con McKennie e al Napoli con Lobotka, oltre alla situazione da monitorare di Pulisic per il Milan e Dovbyk per la Roma, coinvolta in quelli che sono i problemi della sosta per le Nazionali, anche la società interista. Un infortunio infatti, manda in apprensione Inzaghi, con le dichiarazioni da parte del Commissario Tecnico che sono arrivate nel post-partita.

Infortunio in Nazionale: è successo al giocatore dell’Inter

È successo nel corso della sfida giocata con la sua Nazionale, il calciatore dell’Inter deve fare i conti con l’infortunio e proprio in questo momento che Inzaghi ha bisogno veramente di ogni singolo elemento della rosa, non è proprio la migliore delle notizie.

Uno di quei calciatori che risultava essere candidato per un posto da titolare nella sfida contro al Roma, rischia di non giocare a causa di quanto accaduto con la sua Nazionale.

Il Commissario Tecnico della sua Nazionale ha parlato nel post-partita e ha svelato il motivo del cambio, legato all’infortunio per il giocatore dell’Inter. In attesa di esami strumentali, c’è stato già un primo responso, tra le dichiarazioni ufficiali del tecnico.

Infortunio Inter: le parole del CT nel post-partita

L’Inter spera di ricevere buone notizie, non appena si saprà di più, sull’infortunio della serata di martedì 15 ottobre. A svelare il motivo della sostituzione è Michal Probierz, Commissario Tecnico della Polonia, che ha così svelato l’infortunio di Piotr Zielinski: “Ci è servito tanto durante la partita, si è dato molto alla causa. Il problema è al bicipite femorale, ma non credo si tratti di qualcosa di grave. Lo spero per lui, non c’era motivo di rischiare e ho preferito metterlo fuori”. Le sue parole, alla televisione polacca di TVP Sport, non alleviano le preoccupazioni di Inzaghi, che non vede l’ora di vederlo da vicino per capire qual è la reale entità del suo infortunio.

Inter, chi gioca con la Roma? Le ultime sull’infortunio

Poteva essere titolare, ma rischia di confermarsi al massimo in panchina, Piotr Zielinski, a seguito dell’infortunio con la Polonia. Ma l’Inter deve fare i conti anche col problema Barella, allora a centrocampo potrebbe vedersi Calhanoglu con Frattesi e Mkhitaryan, al momento in tre in vantaggio su Barella e Zielinski che, appunto, sono da valutare.