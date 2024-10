Esonero Mancini, rottura con l’Arabia Saudita: torna in Italia

Roberto Mancini è vicino all’esonero dall’Arabia Saudita: rapporti completamente incrinati, ora può tornare in Serie A.

Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Il proverbio racconta un’amara verità anche per Roberto Mancini che se ha fatto benissimo dal punto di vista economico ad accettare l’offerta faraonica dell’Arabia Saudita, ha fatto malissimo dal punto di vista della carriera e dal lato puramente “umano”. Ha lasciato di punto in bianco l’Italia, la sua Nazionale, per accettare una proposta pazza dall’estero e concludere, di fatto, la sua carriera da allenatore.

Ora le cose in Arabia Saudita non stanno andando per niente bene per Roberto Mancini che è vicinissimo all’esonero. Nelle prossime ore arriverà l’annuncio.

Esonero Mancini: incontro per l’addio immediato

Roberto Mancini non ha fatto assolutamente bene con l’Arabia Saudita. Lo avevano chiamato ad allenare la Nazionale pensando potesse essere il nuovo profeta in patria, invece ha tenuto gli standard dei commissari tecnici precedenti e a parte qualche miglioria a livello gestionale dell’intero gruppo nazionale, non ha fatto bene dal punto di vista dei risultati.

Il suo apporto all’Arabia Saudita e al calcio asiatico è stato molto poco fruttuoso e per questo motivo si sta decidendo proprio in queste ore per il possibile addio immediato.

Secondo le ultime notizie, Roberto Mancini ora rischia l’esonero dall’Arabia Saudita: programmato l’incontro per annunciare l’addio.

Mancini verso l’esonero dall’Arabia Saudita

Roberto Mancini rischia fortemente l’esonero dall’Arabia Saudita. Dopo l’ultimo pareggio nell’ultima partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, vale a dire lo 0-0 contro il Bahrein, il suo addio sembra praticamente imminente.

Al termine della partita il ct si è sfogato con un gesto di stizza dopo le contestazioni di un tifoso sugli spalti e quindi il rapporto con tutto l’ambiente si sta pian piano incrinando totalmente. Al momento l’Arabia Saudita è al terzo posto in classifica dietro il Giappine e l’Australia, con una sola vittoria conquistata.

Secondo Sportmediaset, proprio in queste ore è previsto un nuovo incontro tra i dirigenti dell’Arabia Saudita e Mancini per capire il da farsi. Il rischio che l’Arabia Saudita non entri a tra le qualificate ai Mondiali 2026 non è contemplato dalla Federazione e per questo il ct italiano rischia tantissimo.

Mancini via dall’Arabia Saudita: a giugno in Serie A?

L’addio di Roberto Mancini all’Arabia Saudita pare ormai scontato e per molti tifosi italiani – ancora con il dente avvelenato – sarebbe una notizia positiva per l’atteggiamento dell’ex ct che, invece, è ancora amato da molti per aver vinto l’Europeo del 2021 contro l’Inghilterra.

Ma occhio al ritorno in Serie A per chiudere in bellezza la sua carriera da allenatore. Da più voci pare che la Roma stia pensando a Roberto Mancini qualora le cose con Ivan Juric non dovessero andare bene alla fine della stagione.