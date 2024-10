Comprano Nico Paz subito: la scelta del Real Madrid

Quando alla prima chiamata in Nazionale a 20 anni con l’Argentina, con un esordio immediato e gli elogi di Messi e Scaloni allora vuol dire che la strada da predestinato è quella giusta.

Ancora nessun gol in Italia, ma già tante giocate decisive per il suo Como. Nico Paz sta incantando con la squadra di Fabregas e ha subito mostrato quella che è la sua grande qualità che può andare a fare la differenza in Italia in vista del resto della stagione, perché il campioncino scuola Real Madrid è pronto a far decollare la propria carriera.

Ci sono delle novità già di calciomercato in merito a quello che può accadere nel 2025 a Nico Paz perché ci sono degli aggiornamenti in merito alla possibilità di vedere il calciatore subito con una big. Attenzione al colpo che può andare a fare una grande squadra sul talento del Como che ha comprato il giocatore dal Real Madrid, che però ha ancora una clausola di riacquisto.

Calciomercato: comprano subito Nico Paz

3 assist in 6 partite di campionato e un palo che ha spaccato quasi la porta nella trasferta di Napoli, ci va sempre molto vicino al gol e presto arriverà per Nico Paz che è la vera stella del Como di Fabregas che ha comprato il giocatore per 6 milioni di euro dal Real Madrid, ma il club spagnolo si è cautelato in vista del futuro.

Perché nell’accordo con il Como il Real Madrid ha mantenuto il 50% della futura rivendita di Nico Paz e anche una clausola con il diritto di recompra che il club spagnolo può esercitare nei prossimi anni. Adesso però arrivano delle novità in merito a quella che può essere una nuova stella che sta nascendo, perché il classe 2004 ha colpito subito un altro club.

Secondo le ultime notizie che arrivano dai colleghi inglesi di TeamTalk ora fa sul serio l’Arsenal che vuole comprare Nico Paz dal Como e tagliare subito fuori il Real Madrid che difficilmente andrebbe ad attivare già la clausola di recompra nel 2025 avendo tanti campioni in quella zona di campo.

Possibile mossa d’anticipo da parte dell’Arsenal che può comprare Nico Paz nel 2025 subito e già nel mese di gennaio può muovere i primi contatti per capire se può arrivare ad inizio della prossima estate. Al suo debutto con l’Argentina che l’ha scippato alla Spagna ha fatto anche un assist nel 6-0 contro la Bolivia.