Balotelli in Serie A, salta tutto col Genoa: ecco con chi firma

Colpo di scena in Serie A per quanto riguarda il ritorno clamoroso di Mario Balotelli, perché dopo tanti anni l’attaccante italiano può ritrovarsi nelle massima serie del campionato massimo del nostro calcio.

Perché adesso è davvero incredibile quello che può accadere, con risvolti importanti che sono venuti fuori nelle ultime ore e che riguardano proprio il futuro di Mario Balotelli che può tornare di nuovo in Serie A. Perché il calciatore è determinato e vuole sfruttare nel pieno della sua maturità questa ultima grande occasione che può diventare decisiva per il chiudersi della sua carriera.

Ha fatto tanto parlare di se Balotelli nella lunga carriera fatta di alti, bassi e successi. Ora però ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro dopo alcune situazioni che si sono venute a creare in Italia e che possono portare seriamente a puntare su di lui da parte di un club.

Si è parlato del Genoa per Mario Balotelli dopo i vari infortuni in attacco e non è stato l’unico club che ha messo nel mirino il calciatore italiano di 34 anni. Perché adesso ci sono delle nuove voci che riguardano quello che può accadere per il futuro di Super Mario.

Calciomercato: Balotelli firma in Serie A

Ci sono state delle nuove notizie in merito a quello che può accadere a Mario Balotelli perché il futuro del calciatore può essere nuovamente in Serie A. Arrivano delle novità perché le prossime ore saranno sicuramente decisive per quanto riguarda il futuro del giocatore che in questo momento si ritrova svincolato.

Balotelli è svincolato e per questo motivo che può accadere qualcosa di importante da un momento all’altro. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno delle novità in merito a questa possibile decisione del giocatore di tornare in Italia, perché l’offerta del Genoa c’è.

Tutto dipenderà dalla prossima partita contro il Bologna dove si gioca qualcosa di importante il Genoa e Gilardino. Successivamente per la prossima settimana si dovrebbe chiudere per Balotelli con il Genoa ma rischia anche di saltare se la società dovesse tirarsi indietro.

Occhio allora che non si possa fare sotto nuovamente il Torino per Balotelli o qualche altro club di Serie A se dovesse saltare tutto con il Genoa. Vedremo in queste prossime ore quello che accadrà nel campionato italiano tra risultati, decisioni e la scelta finale proprio dell’attaccante.