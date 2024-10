2 punti di penalizzazione: cambia la classifica in Italia

Brutte notizie per il mondo del calcio italiano perché è in arrivo un’altra penalizzazione che andrebbe a cambiare la classifica nell’immediato per la società.

Non sono stati rispettati i termini per quanto riguarda il pagamento degli stipendi e ora un club viene punito in classifica con la penalizzazione, cambia tutto nel calcio italiano che è ancora una volta protagonista in negativo di fatti. Una situazione più che spiacevole che adesso bisognerà capire come risolvere il prima possibile per evitare di andare a falsare la stagione.

Pessime notizie per il campionato italiano che ancora una volta si rende protagonista di irregolarità e problemi che condizionano la stagione intera di tante società e di quella che è la stessa immagine del mondo del calcio in Italia. Ora è in arrivo una nuova penalizzazione in classifica che cambierebbe le cose dopo la deadline che era stata fissata e non rispettata.

Penalizzazione in Italia, cambia la classifica: il motivo

C’è il rischio di andare incontro ad ulteriori penalizzazioni in classifica per il campionato italiano perché ora è arrivata la conferma di ciò che è accaduto.

Da diverso tempo si sapeva che alcune società stavano attraversando momenti difficili e ora arriva la conferma di quanto è avvenuto. Situazione più che difficile che rischia di sconvolgere tutto da un momento all’altro dopo la prima penalizzazione in classifica per il club.

Una situazione ben diversa quella del campionato italiano per quanto riguarda la Serie A e Serie B rispetto a quello che vive il mondo della Serie C per quanto riguarda la gestione degli emolumenti contrattuali.

Più volte alcune società hanno avuto vere difficoltà nell’adempiere a determinati obblighi come i termini di scadenza dei pagamenti di stipendi e per questo si va continuamente incontro a penalizzazioni di punti in classifica.

E’ entro la giornata del 16 ottobre che andranno documentai alla FIGC l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e il rischi è quello di andare incontro a 2 punti di penalizzazione in classifica.

Una deadline che interessa in modo particolare il Taranto calcio che rischia la penalizzazione in classifica più di tutti. Perché non sembra che riuscirà a risolvere questa situazione il club visto il disimpegno di Massimo Giove che cerca un nuovo acquirente per le quote di maggioranza.

Oggi la società gestisce solo la normale amministrazione e dopo la prima vittoria in campionato e l’ultimo posto con 6 punti può arrivare una nuova batosta per la squadra allenata da Carmine Gautieri con la penalizzazione in classifica per il Taranto.