Rottura con lo United, Zirkzee torna subito in Serie A: c’è l’annuncio

Arrivato come uno dei grandi colpi dell’estate, Joshua Zirkzee sarebbe già ai ferri corti, per non dire cortissimi, con il Manchester United.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante olandese starebbe seriamente pensando di andare via dall’Inghilterra a soli dei mesi dal suo arrivo, con l’intento di tornare a giocare lì dove sbocciato, in Serie A. A dare una sorta di conferma a questo il recente annuncio, che fra le altre cose ha anche svelato quella che potrebbe essere la prossima destinazione italiana in carriera di Zirkzee.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sono tante condizioni e situazioni da valutare, ma l’impressione è che se le cose non dovessero cambiare da qui a qualche mese in quel di Manchester, questo scenario potrebbe a sorpresa realizzarsi.

Zirkzee torna subito in Serie A: l’annuncio conferma tutto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Joshua Zirkzee, che a quanto pare sarebbe particolarmente scontento in quel di Manchester. Non sembrerebbe trattarsi neanche di una questione di minutaggio, ma di programmazione e prospettive future che a quanto pare non combacerebbero con quelle dell’olandese.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, a soli sei mesi dal suo arrivo, Joshua Zirkzee potrebbe lasciare il Manchester United per tornare in Serie A. Al momento questa sarebbe una mera suggestione, ma nelle scorse ore è arrivato un annuncio che avrebbe fomentato la fantasia di milioni di tifosi, che già in estate sognavano e speravano di vedere l’ex attaccante del Bologna vestire e giocare per i colori della loro squadra del cuore. Seppur con qualche mese di ritardo, dunque, questo scenario sembrerebbe possa finalmente realizzarsi.

Nell’intervista rilasciata questa mattina ai taccuini di Tuttosport, infatti, Paolo Di Canio ha suggerito alla Juventus di prendersi Joshua Zirkzee nel prossimo calciomercato invernale, giocatore sbocciato con Thiago Motta e che andrebbe senza troppi problemi a sostituire alla grande Dusan Vlahovic in bianconero.

Zirkzee in Serie A, si può: svelata anche la formula dell’affare

Juventus-Zirkzee, contro ogni pronostico si può. Ad alimentare queste voci l’ex giocatore Paolo Di Canio, che nell’intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport si è lasciato andare dicendo anche qualche formula potrebbe essere la più adatta per riportare l’olandese in Serie A.

Si può infatti leggere che l’ex Lazio e Milan, fra le altre, avrebbe consigliato alla Juventus di chiudere in prestito allo United Zirkzee, per poi un domani sedersi al tavolo delle trattative per definire un eventuale riscatto. Al momento, come anticipato, questa altro non è che una mera suggestione, ma non è da escludere che nel calciomercato invernale questo scenario possa realizzarsi, soprattutto nel momento in cui le questioni relative al rinnovo di Vlahovic dovessero complicarsi. Staremo a vedere, con i tifosi bianconeri, e Thiago Motta, che ci sperano.