Nuovo colpo dal Sudamerica: arriva un crack in Serie A

Dal Sudamerica alla Serie A, come altri grandi calciatori. E’ questa la strada che vuole intraprendere l’argentino, che è finito nel mirino di una big del campionato italiano.

Trattativa in corso con il River Plate, proprietario del cartellino del classe 2002 che ha una valutazioe attorno ai 10 milioni di euro.

Dopo il debutto in Prima Squadra nel 2020, non ha mai lasciato il club nel quale è cresciuto e si è formato. In questi anni è diventato un giocatore ancora più importante. Adesso, però, c’è la possibilità di fare il grande salto e trasferirsi in Europa.

C’è la Serie A sulle sue tracce, dopo la Fiorentina, un’altra big si è interessata all’esterno che ha già totalizzato 59 presenze con la maglia dei Millonarios.

Calciomercato: nuovo acquisto per il futuro, svelato il nome dell’argentino

La società si muove e guarda al mercato sudamericano per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore.

L’inizio di stagione è stato positivo per la squadra, che ha impressionato anche i tifosi che si aspettano sempre di più da questo gruppo che ha grandi margini di miglioramente. A contribuire a ciò, l’età media della squadra che è diminuita tanto.

Ci sono diversi talenti che possono esplodere nel corso dei prossimi mesi, intanto la società ha messo nel mirino una serie di giovani che possono arrivare nel mercato di gennaio 2025.

L’obiettivo della Lazio è quello di prendere degli Under 22, per completare il processo di rinnovamente iniziato l’estate scorsa. Nelle ultime ore è uscito fuori anche il nome dell’esterno offensivo del River Plate Santiago Simon, che è uno dei migliori prospetti del calcio argentino.

Lazio: colpo dal River Plate, interesse per Santiago Simon

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a lanciare il nome del prossimo obiettivo di Angelo Fabiani che vuole portare alla Lazio Santiago Simon del River Plate. L’esterno destro sta impressionando in patria ed è pronto al grande salto.

Nonostante l’affluenza in quella posizione, con Isaksen, Noslin e Tchaouna, il dirigente è pronto a muoversi per assicurarsi le prestazioni del classe 2002 che è nel mirino di tantissime società.

Il costo di Santiago Simon del River è ancora abbordabile per la Lazio, che non vorrebbe perdere l’occasione di portare in Serie A un futuro crack del calcio argentino. Le alternative, comunque, non mancano, con il dirigente che ha messo nel mirino una serie di giovanissimi a partire da Reda Belahyane del Verona, fino al fantasista Gustavo Sá del Famalicão passando per Adrian Zeljković dello Spartak Trnava