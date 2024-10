Lascia la Serie A per la Premier: tutto pronto per gennaio

L’importante exploit di questo inizio di stagione potrebbe portare l’attaccante a lasciare la Serie A nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, su di lui si starebbero iniziando a muovere diversi club di Premier League, che nelle prossime settimane potrebbero cercare di anticipare tempi, e concorrenza, sedendosi al tavolo delle trattative con agente, club e ragazzo per capire i margini di riuscita di quest’operazione. Allo stesso tempo, però, il calciatore potrebbe anche decidere di rimanere in Serie A per completare questo suo importante processo di crescita, ma un’opportunità del genere va colta al volo in carriera, nonostante questo non sia il caso del tipico “one season wonder“.

Via dalla Serie A a gennaio: lo vogliono in Premier League

Mancano ancora due mesi e qualche giorno all’apertura della prossima finestra invernale di trasferimenti, eppure si starebbe già iniziando a parlare con abbondanza di calciomercato. Questo perché una delle sorprese più piacevoli di questo inizio di stagione di Serie A avrebbe attirato su di sé l’attenzione di mezza Europa.

A fronte di questo si pensa che il ragazzo in quel di gennaio possa lasciare il campionato italiano per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, ma l’ultima parola spetterà sempre e comunque a lui, e guai a credere che l’epilogo di questa faccenda sia scontato. In parte, però, potrebbe anche esserlo, visto e considerato che l’attaccante potrebbe finire a giocare nel campionato migliore del mondo a detta di molti, se non addirittura tutti.

Stando infatti a quanto riportato da alcuni media inglese, notizia poi ripresa anche dal portale fichajes.net, l’attaccante del Bologna Santiago Castro potrebbe finire a giocare in Premier League da gennaio in poi. L’importante inizio di stagione dell’argentino avrebbe fatto attirare su di sé l’attenzione di alcuni dei club più importanti dell’Inghilterra, che in queste settimane lavoreranno a stretto contatto con gli agenti del ragazzo per mettere delle solide basi per un’eventuale trattativa nel prossimo calciomercato invernale.

Lo vogliono tutti in Premier: concorrenza agguerrita

Santiago Castro potrebbe essere uno dei nomi più chiacchierati del prossimo calciomercato estivo. L’attaccante del Bologna, infatti, dopo aver iniziato la stagione con la marcia e la grinta giusta, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre di Premier League.

Stando ai colleghi di fichajes.net, infatti, Arsenal, Chelsea, Everton ed Aston Villa potrebbero farci un pensierino in vista di gennaio, con i Blues che più di tutte smembrerebbero essere decisi a compiere quest’investimento, complice anche la necessità di regalare ad Enzo Maresca un nuovo attaccante. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma nelle prossime settimane le cose potrebbero già iniziare a sbloccarsi, con il Bologna che potrebbe arrivare a chiedere ben oltre i 12 milioni di valutazione che fa Transfermarkt.