Juventus, arriva dal Monza: anticipata l’Inter, Marotta beffato

Sembrava che il calciatore potesse vestire la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione, ma così invece non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, per il giovane nazionale italiano si sarebbe inserita con prepotenza la Juventus, che a quanto pare avrebbe bruciato le tappe entrando già da ora in contatto con gli agenti del ragazzo. Ad averlo espressamente richiesto in bianconero l’allenatore Thiago Motta, che ha avuto il piacere di lavorare con lui già nella sua esperienza a La Spezia.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché l’Inter godrebbe di ottimi rapporti con il club detentore del cartellino del giocatore, ma l’impressione è che oramai il tutto stia fortemente pendendo dal lato della Juventus.

La Juventus beffa l’Inter nella corsa al nazionale italiano

È sempre derby d’Italia, dentro e fuori dal campo. La rivalità fra Inter e Juventus va ben oltre i risultati in campo, visto che le due squadre spesso si sono ritrovate ad “affrontarsi” anche nel calciomercato. Questo è uno di quei casi, con il giovane nazionale italiano che sarebbe oggetto di desiderio di entrambe.

Al momento fare una previsione di quello che succederà è pressoché impossibile, anche perché le due squadre sembrerebbero essere pronte ad affrontarsi all’ultima offerta, ma l’impressione è che l’ago della bilancia possa pendere leggermente a favore della Juventus, complice anche la presenza in panchina di Thiago Motta, che nel corso dei suoi anni a La Spezia ha avuto modo di conoscere, apprezzare e lanciare il giocatore.

A fronte di questo, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, da che era un nome che intrigava l’Inter, Daniel Maldini sarebbe finito nel mirino anche della Juventus, che prima di fare qualsiasi mossa starebbe ragionando su chi lasciare andare per liberare il posto in rosa al figlio d’arte, ancora già richiesto dopo l’esordio in Nazionale di ieri.

Inter-Juventus: duello all’ultima offerta

Tra l’Inter e Maldini si sarebbe messa di traverso la Juventus, pronta a fare lo scherzetto ai rivali di sempre visto che siamo in tema Halloween. Il figlio d’arte è un giocatore che piace, tanto, ad entrambe, motivo per il quale risulta difficile parlare di una favorita in questa situazione, visto che ognuna a modo suo godrebbe di un fattore che potrebbe giocare a suo favore.

Mentre la Juventus ha Thiago Motta, l’Inter gode di ottimi rapporti con il Monza vedi le precedenti operazioni di calciomercato, che a lungo andare potrebbero risultare essere decisivi in vista di un eventuale accordo. In tutto questo, però, occhio anche, e sempre, al Milan, che godrebbe di un diritto di prelazione su Daniel Maldini, oltre che il 50% sulla futura rivendita.