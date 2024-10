Juventus: infortunio in Nazionale, l’annuncio sui tempi di recupero

Ultimissime notizie sulla Juventus. Nuovo stop per Thiago Motta, perde per infortunio un altro titolare. Svelati i tempi di recupero.

Arrivano importanti novità sui tempi di recupero del calciatore, che ha rimediato questo problema fisico con la sua Nazionale.

Momento negativo per i bianconeri, che devono fare i conti già con le assenze di Nico Gonzalez e Koopmeiners oltre ai due lungodegenti Milik e Bremer, che saranno fermi ai box per parecchio tempo.

Tante insidie sul percorso di Thiago Motta, che in questa fase della stagione sta facendo i conti con i giocatori infortunati.

Una mazzata tremenda per l’allenatore, che è in enorme difficoltà soprattutto in attacco visto che deve fare a meno di Koopmeiners, Nico Gonzalez e Milik, che non ha mai avuto a disposizione.

Arriva un’altra pessima notizia per l’allenatore, riguardo l’infortunio del calciatore che ha rimediato questo stop con la sua Nazionale. Ecco le ultimissime riguardo i tempi di recupero.

Chi si è fatto male nella Juventus?

Lazio e Stoccardo sulla strada dei bianconeri, due sfide importanti che saranno già decisive per la Juve che dopo la sosta tornerà in campo per affrontare i due match validi per il campionato e la Champions League.

Con la rosa ridotta, a causa degli infortuni, c’è un altro giocatore che sarà assente per la gara contro i biancocelesti. Una brutta notizia per Thiago Motta, che è già in emergenza in alcune zone di campo.

Il tecnico, infatti, dovrà inventarsi qualcosa soprattutto in attacco, considerando l’assenza di due giocatori importanti come Nico Gonzalez e Koopmeiners , con l’olandese alle prese con questo problema alla costola che gli ha impedito di partecipare anche alle partite con la sua Nazionale.

Alla lista degli indisponibili si è aggiunto ache Weston Mckennie che non sarà a disposizione della Juventus. Ecco per quanto tempo.

Quali sono le condizioni fisiche di Mckennie?

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, Mckennie ha riportato solo un affaticamento muscolare. Sospiro di sollievo, dunque, per il centrocampista statunitense che è rientrato in Italia prima del tempo proprio a causa di questo fastidio.

Gli accertamenti, svolti nella giornata di oggi al J Medical, hanno escluso lesioni. Dunque, probabilmente, Mckennie sarà assente solo contro la Lazio per poi rientrare in Champions League contro lo Stoccarda.

Weston Mckennie può essere una pedina fondamentale per la Juventus, soprattutto nelle rotazioni di Motta che dovrà trovare il modo migliore per sostituire Koopmeiners che ha bisogno ancora di qualche settimane per rimettersi al top della condizione, dopo la frattura scomposta della costola.