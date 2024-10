Inter, scelto il sostituto di de Vrij: arriva a gennaio dalla Serie B

Prossimo ad andare in scadenza di contratto, Stefan de Vrij potrebbe non essere rinnovato e lasciare l’Inter in estate.

Le prestazioni altalenati ed i continui acciacchi fisici avrebbero portato la dirigenza a prendere questa decisione, alla quale segue anche la volontà di ringiovanire un po’ la batteria di difensori centrali che ha oggi un’età media di quasi 28 anni. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, l’Inter avrebbe messo gli occhi su un giovane talento della Serie B, giocatore che si starebbe mettendo in mostra con prestazioni da veterano nonostante la giovane età.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché sul difensore ci sarebbe la forte concorrenza di un altro club di Serie A, ma l’impressione è che l’Inter possa avere quella marcia in più per soffiare il giocatore alle rivali.

Inter, colpo dalla Serie B per sostituire de Vrij

Già nel corso della scorsa estate si era parlato di un possibile addio di de Vrij all’Inter, scenario che a quanto pare si realizzerà nel prossimo calciomercato estivo. Il difensore olandese è in scadenza nel giugno 2025, ed al momento non sembrerebbe esserci alcuna intenzione, lato club, di continuare insieme ancora per un altro anno.

A conferma di questo il fatto che la dirigenza nerazzurra si sarebbe messa alla ricerca di un giovane difensore che possa non solo abbassare l’età media dei centrali presenti in rosa, ma anche dare quella ventata di prospettiva che manca un po’ dalle parti della Pinetina. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, l’Inter avrebbe messo gli occhi su una delle sorprese più piacevoli di questo inizio stagione di Serie B, giocatore ovviamente non ancora pronto per i grandi palcoscenici ma che vicino a due come Bastoni e Pavard potrebbe crescere tanto.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, infatti, i campioni d’Italia si sarebbe inseriti nella cosa di Nicolò Bertola, giovane difensore classe 2003 dello Spezia che fino a questo momento in stagione ha collezionato 9 presenze ed addirittura due gol.

Inter, occhio alla concorrenza in Serie A per il difensore

Nicolò Bertola è uno di quei nomi che non entusiasmerebbe più di tanto l’ambiente Inter, ma il ragazzo ha dimostrato di avere del potenziale, che se sfruttato al massimo potrebbe farlo diventare uno dei difensori più forti in circolazione.

Ed è forse proprio per questo motivo che la dirigenza nerazzurra vorrebbe puntarci, anche perché adesso la cifra del cartellino del classe 2003 è irrisoria. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per Berola lo Spezia potrebbe arrivare a chiedere solo 300mila euro, anche se l’impressione che oramai la sua valutazione sia triplicata, complice anche l’interesse di un’altra squadra di Serie A. Negli scorsi giorni si è infatti parlato anche di Napoli per l’italiano, anche se alla fine l’ago della bilancia potrebbe pendere a favore dell’Inter. Staremo a vedere.