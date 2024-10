Annuncio da SKY: Tuchel torna per una big

Alla fine arriva la svolta che tutti aspettavano nel paese, perché l’Inghilterra ha scelto il nuovo commissario tecnico per provare a vincere e da subito.

Dopo l’addio di Southgate che alla guida dell’Inghilterra ha perso due finali Europei è arrivata una notizia molto importante che riguarda la sterzata decisiva che ha voluto dare la federazione inglese al progetto per cercare di essere vincente.

Una Nazionale quella inglese che ha sempre avuto grandi calciatori e formazioni, eppure ha vinto solo un Mondiale nel 1966 e non ha mai vinto un Europeo. Ecco perché ora è stato scelto un nuovo CT di spessore.

Si tratta di qualcuno che conosce molto bene l’inglese perché ha allenato e vinto in Premier League e ora è pronto a prendere la guida della Nazionale dell’Inghilterra e provare a ripetersi con un’altra grande avventura nella sua carriera. Ci sono importanti novità che riguardano la scelta che è stata presa da parte dell’Inghilterra per il ruolo di nuovo CT.

Inghilterra, scelto il nuovo commissario tecnico

Arriva la conferma direttamente dai colleghi di Sky Sports UK, che parla di quella che è stata la decisione presa da parte della Federcalcio inglese in merito alla scelta del nuovo allenatore della Nazionale, il prossimo ct.

In questo periodo l’incarico era stato affidato ad interim a Lee Carsley che ora è pronto a farsi da parte e lasciare il posto a quello che si spera possa essere il ct che riesca a portare finalmente trofei alla Nazionale inglese, da sempre considerata la più grande perdente tra le migliori.

Si sono fatti i nomi di Terzic e Guardiola, ma nelle ultime ore sembra essere arrivata ormai l’intesa giusta per portare Thomas Tuchel sulla panchina della Nazionale inglese. Il profilo del tecnico tedesco sembra quello giusto perché è uno che ha già dimostrato di saper vincere ovunque e ora non vede l’ora di rimettersi a lavoro.

Nelle ultime ore è stato confermato da Sky che le parti sono in contatto per chiudere l’accordo in tutti i dettagli e dare poi l’annuncio. Ormai ci siamo, sarà Tuchel il nuovo ct dell’Inghilterra salvo sorprese dell’ultimo minuto.

La decisione arrivata dalla Federazione dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro la Grecia in Nations League. Presto l’Inghilterra avrà il suo nuovo ct ed è Tuchel la scelta presa per la Nazionale inglese che spera di intraprendere con lui un cammino vincente. Sarà la scelta giusta?