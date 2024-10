Infortunio in Serie A, si opera: altro lungo stop

Ci sono delle importanti notizie che riguardano quello che è accaduto in Serie A dove un altro giocatore è costretto a finire sotto i ferri e ad operarsi per poi dover stare fermo diverso tempo.

Brutte notizie in Italia dove uno dei calciatori di Serie A si dovrà operare, si tratta di Pierluigi Gollini. Il portiere del Genoa ed ex Napoli si è fermato in queste ore e adesso finirà sotto i ferri dopo quello che è accaduto. Perché nella giornata di giovedì, come ha rivelato stesso il club ligure sul proprio sito ufficiale con un comunicato, che ci sarà un intervento chirurgico per il portiere.

Gollini si opera all’anca per un intervento per l’asportazione di una cisti e ora c’è grande apprensione per lui. I tempi di recupero di Gollini sono da valutare e al momento c’è incertezza su quando tornerà di nuovo in campo il portiere italiano.

Si cercherà di capire giorno dopo giorno quali possono essere i tempi di recupero per il rientro di Gollini con il Genoa che fa tanto affidamento sul proprio portiere dopo un inizio di stagione davvero complicato tra infortuni e problemi societari.