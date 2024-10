Il tecnico conferma, Balotelli torna in Serie A: non sarà al Torino

“Why Always Me”, ed è il caso delle voci ricorrenti di calciomercato, adesso, per Super Mario Balotelli.

Perché, tra i media, non si fa altro che parlare del ritorno in Serie A di Mario Balotelli, calciatore interpellato anche dal tecnico che risponde alle domande, dando un annuncio ufficiale in merito proprio al ritorno in campo del talento italiano.

Arrivato ormai ad un’età avanzata e non più giovanissimo, Mario Balotelli è svincolato, ma oggetto del desiderio di calciomercato in Serie A, specie dopo l’infortunio che riguarda uno dei principali attaccanti del nostro campionato. A rispondere alle domande, il tecnico, che non si è sottratto alle risposte stesse sulle voci che riguardano l’ex attaccante della Nazionale.

Calciomercato, ritorno Balotelli: c’è l’annuncio del tecnico

Il tecnico italiano ha preso voce e ha risposto alle domande su Mario Balotelli, riguardanti il suo ritorno in Italia e in Serie A, dopo l’avventura vissuta all’estero tra Turchia e Svizzera.

Cerca squadra Balotelli, in una recente intervista ha risposto che si sente pronto a “smontare la Serie A” ed è di questo che uno dei tecnici italiani – che stando ai rumors potrebbe trovarsi Balotelli come attaccante titolare -, ha parlato pubblicamente.

Sono due le squadre pronte a mettere le mani su Balotelli, stando ai rumors, ma il tecnico si è sottratto alle stesse, dichiarando: “Resteremo così fino a gennaio”, escludendo così il colpo Balotelli. Ad effetto domino, dunque, la strada è spianata per un’altra destinazione in Serie A, che riguarda Super Mario.

L’annuncio del tecnico sul ritorno in Serie A di Mario Balotelli

A prendere voce è il tecnico dei granata, in occasione di Pallone Granata, parlando della questione centravanti. Al margine dell’evento, Paolo Vanoli ha fatto chiarezza sul colpo Balotelli, parlando apertamente su quanto accadrà dopo l’infortunio al crociato per Duvan Zapata: “Per noi è stata una settimana particolare, il nostro capitano adesso sarà la squadra. Zapata l’ho sentito, era un po’ in ansia per l’operazione, ma tutto è andato per il meglio. Adesso che perdiamo il grande giocatore che è, dobbiamo avere ancora più fame. Guardiamo avanti. Guardiamo sul mercato? No, per ora non arriverà nessuno svincolato. Ho parlato con presidente e direttore, restiamo così fino a gennaio. La squadra ha risorse a sufficienza per superare questo complesso momento”.

Dove giocherà Balotelli? C’è una sola opzione in Italia

Per Mario Balotelli resta un’ultima, ma concreta opzione in Serie A. In questo momento, lo stesso Balotelli, sarebbe vicino all’approdo al Genoa. Dimenticata per sempre l’idea di vestire la 45 dei granata, sarà in Liguria che potrebbe rivedersi Balotelli, con la maglia di un club di Serie A.