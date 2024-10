Corruzione e frode fiscale, club squalificato 6 anni dalla Champions

Terremoto che colpisce il mondo del calcio e ora c’è una notizia che spacca in due il paese. Perché il club oltre a rischiare la squalifica dalla Champions può essere bandito dal campionato.

Un vero colpo di scena che rischia di cambiare per sempre la storia del club, perché le accuse sono veramente pesanti e di quelle gravi che possono portare la società a rischiare davvero grosso considerando che si parla di corruzione e frode fiscale per un club storico.

Adesso ci sono importanti notizie che riguardano il futuro del club che può essere veramente fatto fuori per tanti anni fino a dover ripartire completamente da zero. Perché quello che è venuto fuori e che sarà affrontato in tribunale può portare davvero ad un cambiamento incredibile della storia del club che può essere squalificato.

Club squalificato per anni: l’accusa è gravissima

Si sta sentendo di tutto in Europa per quelli che sono i comportamenti di alcuni club che sono entrati in contatto con la criminalità e ora si parla anche di quello che può accadere dopo le accuse di corruzione e frode fiscale che rischiano di portare il club in una situazione davvero senza precedenti.

Arrivano conferme in merito a quello che è accaduto perché il caso e-mail che è venuto fuori mette a rischio il Benfica in Portogallo e anche in ottica Champions. Accuse gravissime nei confronti dello storico club portoghese corruzione e frode fiscale per la presunta compravendita di diversi giocatori tra il 2016 e il 2019.

Adesso il Benfica se venisse condannato rischierebbe dai 3 mesi ai 6 anni di squalifica e sarebbe quindi bandito da ogni competizione sportiva su richiesta della Procura. Una svolta negativa per il club che può seriamente portare quindi ad una grande fine del club portoghese.

L’accusa nei confronti dell’ex presidente Luis Filipe Vieira e l’ex consulente legale del Benfica, Paulo Goncalves, riguardo il dirottamento di milioni di euro con i trasferimenti fittizio di giocatori brasiliani.

Adesso chi può testimoniare contro il Benfica è proprio Rui Costa che è l’attuale presidente ed è stato convocato dall’accusa per questa vicenda che può mettere a serio rischio la storia del club. Il Benfica ha emesso un comunicato ufficiale annunciando battaglia in questa situazione.

Vedremo come andrà a finire, ma c’è il concreto rischio che alla fine il Benfica possa essere fatto fuori da campionato e Champions League per alcuni anni.