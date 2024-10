Via alla Superlega, c’è la data: la nuova Champions ha già fallito

Clamoroso colpo di scena nel mondo del calcio con la Superlega che è pronta ad iniziare e c’è anche già la data per il 2025! Il nuovo formato Champions ha fallito e occhio alle sorprese.

Una situazione davvero incredibile quella che sta vivendo il calcio europeo e su tutti la Uefa perché l’organo principale del calcio in Europa che gestisce le grandi competizioni come la Champions League ora è messa alle strette. Tanti gli investimenti fatti anche per il nuovo formato della nuova Champions i ritorni non sono quelli che ci si aspettava. Ora può cavalcare l’onda proprio la Superlega sulla questione.

Non è per niente sparito il progetto della Super League che è tornato forse più forte di prima perché adesso c’è anche una data che può sancire l’inizio di una nuova era nel mondo del calcio europeo. Potrebbero arrivare altre pessime notizie per la Uefa e la Champions League che sta fallendo al momento nei primi numeri che sono stati registrati dopo le prime giornate.

Superlega, inizierà nel 2025: fallimento Champions

La Superlega è pronta a partire e potrebbe mettere la parola fine sul calcio che conosciamo e sulla Champions League, perché ora è arrivata un’altra pessima notizia per quello che sta accadendo nel calcio di oggi, ci sono novità che riguardano proprio tutta questa situazione.

E’ dagli anni del Covid che alcune società lottano per dare il via alla Superlega e affondare per sempre la Uefa con la sua Champions, che ora ha provato a dare dei segnali di innovazione, ma non sembrano arrivare buone risposte. Perché ci sono dei nuovi e importanti aggiornamenti che riguardano tutto questo che sta accadendo con ora Bernd Reichart , amministratore delegato di A22, la società promotrice della Superlega, che ha confermato ciò che accadrà.

A raccontare tutto alla rivista tedesca Kicker ci ha pensato proprio l’ad di A22 che è pronta a lanciare il progetto Superlega per il mondo del calcio. Ora anche il quotidiano AS ha raccontato di quella che è l’intenzione di far iniziare a settembre 2025 il progetto.

C’è la volontà di partire quindi a settembre 2025 con la Superlega che può seriamente affossare la Uefa con la Champions League dove le grandi squadre non prenderebbero parte all’iniziativa per sposare il progetto The Super League. Inoltre, secondo alcune conferme i dati della nuova Champions League non sono per niente positivi dopo le prime giornate fatte.