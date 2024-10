Serie A, Balotelli si ripresenta: “Adesso smonto il campionato”

Mario Balotelli è carichissimo e non lo nasconde nelle sue interviste, per il ritorno in Serie A.

Una fumata bianca è già arrivata, col club di Serie A che prepara il doppio colpo avendo praticamente concluso, stando a quelle che sono le notizie di calciomercato, un colpo importante dalla lista degli svincolati.

E adesso potrebbe bissare, andando a prendere Mario Balotelli che, dopo alti e bassi vissuti negli ultimi anni, ha di nuovo un’occasione per viversi l’esperienza in Serie A. Dice che “Smonta il campionato”, adesso che torna. La sua intervista carica i suoi stessi tifosi che, a quel punto, non vedono l’ora di riaverlo in Serie A e nelle propria squadra del cuore.

Balotelli si ripresenta: “Ora smonto la Serie A”

Si ripresenta al grande pubblico, Mario Balotelli, sul quale sono circolate diverse voci in merito alle notizie di calciomercato sul suo conto.

Mario ha voglia tornare “Super”, nell’idea di giocare titolare e riconquistarsi una chance anche in Nazionale con Luciano Spalletti. “Stuzzicato”, in un’intervista in diretta al canale Twitch che si chiama Vox to Box, ha risposto definendosi pronto per il grande appuntamento, del ritorno in Serie A.

“Ora che arrivo in questa Serie A, te la smonto”: queste le parole di Mario Balotelli che, tra non molto tempo, potrebbe mettere nero su bianco quello che è l’accordo con uno storico club italiano.

Mario Balotelli in Serie A: l’intervista sul ritorno in Italia

Mario Balotelli è carico e dopo i rumors che lo hanno visto prossimo all’approdo del Torino a causa dell’infortunio di Zapata, ne sono emersi altri, con la possibilità concreta di rivederlo in Serie A. I granata sembrano aver virato su Simeone per gennaio, “arrangiandosi” con Sanabria e Adams in avanti. Nel frattempo però, ad un paragone con Pohjanpaolo col Venezia, lui risponde per le righe: “Sei bast***o. Vaffan**o, tu e la Serie A. In questo momento io non ho squadra, attaccami poi quando comincio a giocare di nuovo. Solo perché non sono più in Serie A, non conta tutto quello che ho fatto nella mia carriera? È una promessa: quando firmerò per qualche club, te la smonto questa Serie A”.