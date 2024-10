Premier league: calciatore arrestato per stupro

La Premier League vive con ansia e preoccupazione le vicende giudiziarie di un tesserato: arrestato per accuse di violenza sessuale.

Il mondo del calcio non è certamente il settore sportivo e lavorativo più pulito al mondo ma da qualche tempo sono sempre più frequenti le accuse di stupro e di violenza da parte di alcune donne nei confronti dei calciatori, che finiscono in manette e poi affrontano lunghe cause e sentenze che possono cambiare per sempre in primis la loro vita quotidiana e poi anche la carriera da calciatori.

La situazione attuale in Premier League è da tenere sotto controllo perché la notizia ha scioccato milioni di tifosi e ha provocato un tornado infinito di polemiche.

Premier League: arresto per violenza sessuale

In Premier League sono stati già molteplici i casi di arresti per violenza sessuale ai danni di donne che denunciano vicende davvero clamorose e che poi vengono analizzate dalle forze dell’ordine che, insieme alla giustizia, provano a mettere ordine e a stabilire la reale versione dei fatti.

Stando a quanto riferisce il The Sun, una delle star della Premier League nonché del calcio internazionale è stata arrestata con l’accusa di violenza sessuale. Le indagini sono ancora in corso e riguardano una possibile violenza su una giovane donna in un hotel del West End.

Il calciatore, di appena 20 anni, è stato trattenuto dalla polizia nel Corinthia Hotel di Whitehall Place, a Westminster, dove sarebbe avvenuta la violenza denunciata dalla donna.

Accuse di violenza sessuale: rilasciato su cauzione

Il nome e il volto del calciatore non sono ancora venuti fuori per motivi giudiziari. La Polizia sta facendo tutte le indagini del caso ed eventualmente solo in un secondo momento verrà fuori anche l’identità del calciatore accusato di violenza sessuale.

La donna, anch’ella di circa 20 anni, era tornata in albergo con il calciatore dopo una serata in un bar del centro di Londra. Ha affermato alla Polizia di essere stata aggredita e violentata dal giocatore.

A quel punto è stato arrestato in albergo per il presunto stupro poco prima delle 10 di quella mattina e poi trasportato alla stazione di Charing Cross, prima di essere interrogato per in presenza del suo avvocato. Il giocatore, che nega lo stupro e ogni tipo di violenza, è stato poi rilasciato su cauzione fino a metà dicembre, in attesa di ulteriori indagini della polizia.

Esami e indagini in corso: tra due mesi la verità

Al momento il calciatore in questione è stato rilasciato su cauzione e quindi non se ne saprà troppo sulla sua identità, ma intanto le indagini proseguono. Ci sono già stati altri casi simili negli ultimi anni in Premier, uno tra tutti quello di Mason Greenwood, accusato dalla fidanzata di violenza sessuale e domestica, ma poi tornato in campo dopo aver patteggiato la pena.

La Polizia ha effettuato un esame forense della camera da 750 sterline a notte del calciatore e sta analizzando i filmati delle telecamere a circuito chiuso dell’hotel.