Milan, altro infortunio in Nazionale: si teme un lungo stop, l’esito gli esami

La sosta per le Nazionali sta mandando in apprensione il Milan e non solo, in Serie A, con la notizia che arriva oggi.

Non arrivano buone notizie per i rossoneri perché, nel prossimo week-end, c’è una partita molto delicata per Fonseca e che rischia di vederlo esonerato, qualora non dovesse riuscire a ottenere i tre punti. Un problema al bicipite femorale, di uno dei calciatori mandati nella spedizione con la propria Nazionale, preoccupa il Milan.

Perché dopo la notizia legata all’infortunio di Maignan che ha mandato in apprensione il Milan per la titolarità che sarà dello stesso portiere rossonero con la sua Francia, anche un altro rossonero si è fermato. Tornerà a Milano per le visite mediche, si teme un lungo stop.

Infortunio in Nazionale: si teme il lungo stop

Rientro a Milano per il calciatore che ha lasciato il ritiro con la sua Nazionale. Nei minuti finali con la sua Nazionale si è fermato e ha chiesto il cambio, per un problema muscolare accusato al bicipite femorale. Sono tutte da valutare, sia le sue condizioni, che i tempi di recupero annessi.

Si teme lo stop possa essere lungo, proprio adesso che il Milan deve affrontare l’Udinese in campionato e poi una serie di match delicati tra Champions League e poi Bologna e Napoli, nel tour de force che vivranno i rossoneri in questa parte di stagione.

Un problema che segue a quello di Loftus-Cheek – che sta però recuperato – e quello annunciato su Maignan dalla Francia, col portiere che però regolarmente sarà in campo con la Francia. Il Milan, dal canto proprio, non vede l’ora ritornino tutti dalle Nazionali. E uno tra questi, è l’esterno offensivo, che si è infortunato nell’ultimo appuntamento con la sua Nazionale.

Milan, infortunio e tegola: condizioni e tempi di recupero

Un altro infortunio spaventa il Milan, dunque, in questa sosta per le Nazionali. Si tratta di Samuel Chukwueze, esterno della Nigeria che ha alzato bandiera bianca nel corso del match giocato contro la Libia. Anche Pulisic, per evitare di farsi male, è tornato a Milanello. Così da lavorare con Fonseca e scongiurare un possibile infortunio nella sfida contro il Messico, gara nella quale Pochettino ha preferito mandarlo a casa assieme ad altri calciatori, per il bene dei loro club.

Per quanto riguarda Samuel Chukwueze, nella giornata di domani, fanno sapere da Calciomercato.com, sosterrà le visite mediche per il responso definitivo dagli esami strumentali. Questi, stabiliranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero che ne conseguono.

Per Fonseca è un guaio: adesso è emergenza Milan

Qualora dovesse saltare la sfida con l’Udinese, per Fonseca sarà un guaio in casa Milan. Nelle intenzioni dei rossoneri, che hanno urgente bisogno di avere tutti a disposizione, c’era quella del turn-over. Pulisic avrebbe riposato, o comunque qualcuno tra i titolarissimi, per dar spazio proprio a Chukwueze. La cosa, a questo punto, rischia di non essere più possibile. In questi primi giorni della settimana, in ogni caso, arriveranno nuovi aggiornamenti sull’infortunio del nigeriano.