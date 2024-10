Juventus: annuncio di Pogba, svelato il suo futuro

Paul Pogba rompe il silenzio e torna a parlare. Ecco l’annuncio del centrocampista riguardo il suo futuro. Una svolta sorprendente che riguarda anche la Juventus, i dettagli.

E’ conto alla rovescia per Paul Pogba, che spera quanto prima di ritornare in campo. La data è già stata fissata: sarà marzo 2025. La decisione è arrivata dai giudici che hanno ridotto la squalifica da 4 a 18 mesi.

Adesso bisogna capire con quale squadra tornerà a giocare Pogba? La Juventus, infatti, ha intenzione di interrompere il rapporto con il francese, che è uno dei più pagati della rosa bianconera.

La trattativa per la rescissione andrà in porto? Ecco l’annuncio da parte del calciatore francese, che ha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe.

Sono stati mesi intensi per Paul Pogba, che è stato fermo a causa di una squalifica per doping. Dopo la partita dell’agosto 2023, Udinese-Juventus, il francese fu sottoposto ai controlli che rilevarono la positività.

Dopo lunghe battaglie giudiziarie, la squalifica di 4 anni è stata ridotta fino a 18 mesi. Una svolta incredibile per la carriera di Pogba, che adesso finalmente potrà tornare sul terreno di gioco.

Dovrà attendere ancora un po’ di tempo, il via libero l’avrà soltanto a marzo 2025. Adesso sono in corse delle trattative per capire quale sarà la prossima squadra di Pogba.

Aggiornamenti sul futuro di Pogba: c’è l’annuncio del francese

Contatti in corso fra la Juventus e l’entourage di Paul Pogba. Le parti sono a lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare sia il calciatore che il club.

Quanto guadagna Pogba alla Juventus?

Nell’accordo con il calciatore, in scadenza a giugno 2026, è previsto uno stipendio annuo da 8 milioni a stagione. Durante il periodo di squalifica per doping, il salario per il calciatore è sceso a 2mila euro al mese. Da marzo, però, tornerà in vigore il vecchio contratto.

Giuntoli vuole evitare che ciò accada ed è per questo che ha intenzione di interrompere l’esperienza di Pogba alla Juventus prima del 2025.

Ecco l’annuncio da parte di Pogba sul prossimo club.

Annuncio di Pogba: le ultimissime sul futuro del francese

“Non avevo fatto nulla, sono molto felice della decisione dei giudici. Perché dovevano darmi 4 anni di squalifica? Adesso torno a fare quello che di più amo. Mi è stata data una seconda chance, mi è stato restituito ciò che mi hanno tolto. Per me è una nuova prospettiva di vita. Sono sicuro che marzo arriverà in fretta”.

Pogba al Marsiglia? La risposta del francese:

“L’ha detto Patrice Evra che per me è uno zio. La prendo a ridere perché così è. Alla fine sono ancora un tesserato della Juventus. Ligue 1? Adesso sono in un club e penso solo di uscire da questa storia. Non so cosa succederà, mai dire mai”.

Non si sbottona Pogba, che per il momento vuole trovare l’accordo per chiudere la sua esperienza in bianconero. Servirà ancora tempo prima di mettere la parola fine sulla sua avventura alla Juventus.