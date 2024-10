Juve, scelto il sostituto di Vlahovic: arriva in prestito

Colpo di scena in casa Juventus con la società bianconera che è pronta a cambiare tutte le carte in tavola e trovare una nuova soluzione in vista del futuro.

Al nuovo allenatore Thiago Motta non piace questa situazione dove la Juve deve fare i conti con diversi problemi di rosa per poter lottare con le altre grandi e non avere completezza in alcuni reparti come capitato in quello offensivo, dove non esiste un vero vice Vlahovic ad oggi con l’infortunio di Milik che tra l’altro non rientra nemmeno nei piani del tecnico.

Ci sarebbe Nico Gonzalez ma come spesso accade durante le sue stagioni al momento è out per infortunio e per questo motivo se non dovesse giocare Vlahovic in quella posizione Thiago Motta dovrà inventarsi Weah come ha già fatto vedere in queste prime partite di stagione dando un segnale molto importante al club. Adesso però ci sono delle novità molto importanti che riguardano il futuro della società.

Calcio mercato Juve: Vlahovic pronto ad essere sostituito

La Juve già sta lavorando in vista delle prossime settimane e di quello che sarà il calciomercato di gennaio dove dovrà arrivare sicuramente un nuovo attaccante e occhio alla sorpresa. Sono diversi i nomi usciti fuori in queste ore per quello che sarà il sostituto di Vlahovic.

Dopo i 15 gol della scorsa stagione ora è a 3 in 6 partite di campionato con la propria squadra eppure la Juve vuole tentare di chiudere il colpo per lui prendendolo subito già a gennaio. Perché adesso la società bianconera punta su un nome giovane e di prospettiva anche per il futuro e farà di tutto per affondare il colpo su Arnaud Kalimuendo del Rennes.

Arrivano aggiornamenti importanti per quello che può essere il futuro del giocatore francese di 22 anni perché ci sono delle novità che lo riguardano e che arrivano dalle strategie della Continassa, dove c’è la volontà da parte di Giuntoli e della dirigenza di accontentare Thiago Motta e ora il nome nuovo per la Juve è quello di Arnaud Kalimuendo.

L’attaccante di proprietà del Rennes classe 2002, è uno dei protagonisti di questo ottimo avvio in campionato in Ligue 1 e ora il giocatore può già andare via dopo essere stato attenzionato da diverse società. C’è la possibilità che la Juve prepari un’offerta in prestito con obbligo di riscatto per comprare Kalimuendo.

Stiamo parlando di un giocatore che Thiago Motta conosce molto bene perché fu proprio lui a lanciarlo nella formazione Primavera del Paris Saint-Germain proprio ai tempi di Motta che ora vuole Kalimuendo alla Juve.