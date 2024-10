Italia, nuovo CT a sorpresa: annuncio inaspettato

Spunta fuori l’annuncio inaspettato che nessuno si sarebbe mai immaginato e riguarda quella che è la nostra Nazionale dell’Italia e il ruolo di commissario tecnico.

Sono anni che l’Italia vive momenti davvero difficili dal punto di vista del calcio, perché ci sono continue situazioni altalenanti da dover cercare di risolvere. Sono ben 10 anni che l’Italia non partecipa ai Mondiali con le ultime due edizioni giocate senza la nostra Nazionale che non si è nemmeno riuscita a qualificare in maniera davvero inaspettata.

Ora arrivano degli aggiornamenti che riguardano quello che sarebbe potuto accadere, perché dopo il fallimento di Ventura la palla è passata a Roberto Mancini che è diventato CT dell’Italia e prima regalando una gioia incredibile nel periodo del Covid con l’Europeo vinto e poi deludendo nuovamente con un’altra mancata qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.

Adesso è tutto nelle mani di Luciano Spalletti che sta provando a capovolgere il suo lavoro dopo aver deluso inizialmente con un Europeo davvero scadente per la Nazionale azzurra.

Italia: nuovo CT, l’annuncio inaspettato

Il mondo del calcio continua a regalarci retroscena e notizie davvero sorprendenti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro per determinate situazioni perché adesso ci sono delle novità importanti che possono servire a chiarire una vicenda che è anche del passato ma che è sempre inerente all’Italia.

Attenzione a quello che può accadere ora con l’allenatore che vuole cercare di dare il cambio di marcia alla Nazionale. Ma c’è anche chi svela quello che sarebbe potuto accadere con l’Italia nelle proprie mani, perché è venuto fuori un retroscena davvero assurdo che riguarda la maglia Azzurra.

L’allenatore Gianni De Biasi, dopo essere stato CT dell’Albania e dell’Azerbaigian, ha rilasciato una lunga intervista al portale Sportellate, raccontando quello che poteva capitare nella sua carriera.

Perché è stato proprio De Biasi a raccontare quello che poteva accadere nella sua carriera con la possibilità di allenare l’Italia del 2016 al posto di Ventura. E’ stato l’allenatore a confermare tutto e a raccontare anche come non abbia digerito la cosa nonostante siano passati 8 anni da quella grane occasione.

De Biasi non ha voluto commentare poi se quell’Italia si fosse qualificata ai Mondiali 2016 con il suo aiuto al posto di Ventura. Adesso il tecnico guarda al futuro e svela che sta valutando diverse possibilità per il continuo della sua carriera.