Inter, colpo a zero dal Leverkusen: beffata la Juventus

L’Inter sta iniziando già a pensare al futuro e alla prossima stagione, quando serviranno nuovi rinforzi perché ci saranno molti addii importanti.

Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno regalato grandi colpi a Simone Inzaghi negli ultimi anni e vogliono fare lo stesso in questa stagione, che è iniziata sicuramente bene ma non perfettamente come tutti avrebbero creduto. La squadra ha delle difficoltà nella gestione delle forze e delle energie e per questo ha stentato in qualche partita, non giocata benissimo, con risultati non troppo positivi.

Ci sono molti calciatori che a fine anno possono partire e per questo è già iniziata la ricerca di colpi nuovi che possano fare la differenza a grandissimi livelli.

Calciomercato Inter, colpo dal Bayer Leverkusen

L’Inter sta già iniziando a studiare per la prossima stagione. Lo scouting è fondamentale per riuscire a trovare i calciatori di gran livello che possano fare al caso della squadra nerazzurra e per questo motivo Marotta e Ausilio si sono già messi alla ricerca dei colpi nuovi.

E i contatti con glii entourage sono già stati avviati, in alcuni casi, per anticipare la folta concorrenza e chiudere gli accordi nel minor tempo possibile, in modo da assicurarsi l’innesto.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter è alla ricerca di nomi nuovi e ora ha individuato il colpo a parametro zero dal Bayer Leverkusen.

Inter, obiettivo Tah per la difesa

Il reparto più difficile da migliorare per l’Inter sarà sicuramente la difesa, visto che potrebbero esserci almeno due addii importanti – Acerbi e De Vrij – che andranno sostituiti con nomi di altissimo livello che possano fare la differenza per i prossimi anni. La ricerca dei sostituti è già iniziata sin dalla scorsa estate e ora vanno raccolti i frutti delle idee dei dirigenti nerazzurri.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’Inter è sulle tracce di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Il gigante tedesco ha il contratto in scadenza a giugno e ha già deciso di non rinnovare per provare nuove esperienze e confrontarsi con nuove realtà.

Ci sono già molti club sulle sue tracce ma l’Inter sta provando ad anticipare tutti, offrendogli un ricco contratto e soprattutto la garanzia di titolarità al centro della difesa, al comando del reparto.

Sfida Inter-Juve per Tah: ci sono anche altre big

Vuoi che non sia Derby d’Italia per Jonathan Tah? Impossibile. Giuntoli e Ausilio si stanno già dando battaglia a distanza per il classe 96 che ha dimostrato di poter fare la differenza a grandi livelli e che, quindi, in Serie A sarebbe uno dei migliori in assoluto.

Ovviamente non ci sono solo Inter e Juventus sulle tracce del tedesco. Non manca l’interesse del Bayern Monaco e del Liverpool che vogliono migliorare la difesa e affidarla a un gigante esperto e di qualità come lui.