Infortunio Barella, allarme Inter: spunta un nuovo problema

L’Inter è in ansia per le condizioni di Nicolò Barella, fermo da qualche settimana e sulla via del recupero: ci sono importanti novità sul suo rientro.

I nerazzurri vogliono ritrovare la miglior forma possibile, in modo da ritrovare subito i risultati giusti per poter lottare per la vetta della classifica. La situazione legata allI’Inter è molto delicata perché si notano evidenti difficoltà rispetto alla passata stagione che devono essere risolte nel minor tempo possibile per riuscire a ritrovare la serenità e la fiducia nei propri mezzi.

Intanto c’è l’infortunio di Nicolò Barella che tiene in ansia l’Inter e preoccupa Simone Inzaghi in vista della ripresa che sarà subito ricca di impegni e di novità.

Inter, infortunio Barella: ci sono novità

L’Inter ha dovuto fare a meno di Nicolò Barella nelle ultime partite a causa di un problema muscolare che non ha dato pace al centrocampista sardo. Le sue qualità sono imprescindibili per i nerazzurri che vogliono presto ritrovarlo in campo in modo da avere a disposizione un calciatore di grandissime qualità e che possa dare un aiuto importante sia in fase offensiva che in fase difensiva.

L’assenza di Barella è tremenda per l’Inter perché perde un jolly a tutto campo che è sempre vitale per le situazioni tattiche che chiede Simone Inzaghi alla sua squadra, e nelle ultime gare la sua assenza si è sentita.

Secondo le ultime notizie, l’infortunio di Barella continua a preoccupare l’Inter non per l’entità ma per il prosieguo della stagione.

Barella torna a disposizione ma c’è un problema

Nicolò Barella prosegue il suo iter riabilitativo e ha messo nel mirino le prossime partite di campionato contro Roma e Juventus, con in mezzo la sfida allo Young Boys in Champions League. L’nfortunio occorso a Barella, ovvero una distrazione al retto femorale della coscia destram, aveva destato più di qualche preoccupazione, anche se ora le sue condizioni sono in netto miglioramento.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport da domani Barella riprenderà gli allenamenti con il gruppo per ritrovare subito ritmo e condizione. Cinque giorni di tempo, poi il campo chiamerà: domenica sera la Roma all’Olimpico, in quella successiva la Juventus a San Siro e poi la trasferta di Champions League contro lo Young Boys.

E proprio questi ritmi creano un ulteriore problema. Barella è sicuramente guarito e al massimo della condizione fisica ma tre partite così importanti ravvicinate possono portare a una ricaduta che sarebbe pesantissima per l’Inter e per lo stesso calciatore.

Barella sotto osservazione: Frattesi e Zielinski si riscaldano

Simone Inzaghi non vuole più fare a meno di Nicolò Barella e per questo motivo sta organizzando un piano specifico per evitare di stressare troppo i suoi muscoli e creare ulteriori danni alla squadra. Sarà titolarissimo contro Roma e Juventus, ma già contro lo Young Boys potrebbe tirare il fiato e riposare.

Davide Frattesi e Piotr Zielinski iniziano a riscaldare i motori perché nella gara di Champions League potrebbero essere schierati da titolari al posto di Barella e di Mkhitaryan.