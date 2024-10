Esonero dopo la sosta: Sarri pronto a tornare in Serie A

Maurizio Sarri è un vero e proprio “fantasma” alle spalle di un allenatore a rischio esonero.

Viene definito così da Tuttomercatoweb che spiega e svela quello che è lo stravolgimento possibile e che troverebbe conferme nell’esonero, dopo la sosta per queste Nazionali.

Maurizio Sarri, così come Massimiliano Allegri, è uno dei nomi più importanti nella lista degli allenatori liberi che sono pronti a subentrare. E in Serie A, oltre alle diverse situazioni in panchina, c’è una squadra in particolare che potrebbe clamorosamente far venire fuori il ribaltone tra le top squadre italiane.

Esonero in Serie A: il “fantasma” di Sarri da subentrato

C’è la rincorsa ai vertici da fare dopo la sosta e, il rischio di non riuscire a mettersi in corsa, spaventa il club di Serie A che è pronto ad uno stravolgimento.

Uno stravolgimento con esonero possibile, che verrebbe fuori dopo la sosta, secondo quelli che sono i rumors che continuano a circolare sulla posizione di un allenatore.

La sconfitta prima della sosta, dopo un periodo che sembrava di rinascita per lui e sua squadra, porterebbe all’esonero qualora dovesse arrivare un altro stop, anche solo con un pareggio, al rientro dalla sosta. E a quel punto poi, il “fantasma” alle spalle del tecnico, Maurizio Sarri, gli subentrerebbe da sostituto in Serie A.

Sarri pronto al ritorno: licenziamento possibile nel week-end

È una settimana importantissima per uno dei club ai vertici in Serie A, col tecnico che rischia l’esonero. Si tratta infatti del Milan che, qualora dovesse vedere i rossoneri non ottenere i tre punti al rientro dalla sosta, procederà con l’esonero per Fonseca. A quel punto, al posto dell’esonerato Fonseca, arriverebbe Maurizio Sarri, che andrebbe a dare continuità al progetto dei rossoneri, dopo che le cose non sono andate proprio benissimo col portoghese. Ma lo stesso tecnico ex Lille proverà a tenersi stretto il posto: nel week-end c’è Milan-Udinese e potrebbe essere partita da dentro o fuori per Fonseca.

Allegri o Sarri: scelta sul secondo per un motivo ben preciso

Il Milan, qualora dovesse esonerare Fonseca, andrebbe su Sarri. Il motivo ben preciso sarebbe legato alle richieste economiche, spropositate, che chiede l’ex Milan, Max Allegri. E al contempo, prendere Sarri, vorrà dire dare continuità al gioco che cerca di dare Fonseca, con elementi della rosa più adatti al gioco di Sarri. Basti pensare cosa fece con Ghoulam, Hamsik e Insigne e cosa riuscirebbe a fare con Theo Hernandez, Loftus-Cheek – che già conosce benissimo – e Rafa Leao.