De Rossi torna in Serie A, altro esonero deciso

Possibile nuovo esonero in Serie A che può portare alla chiamata di Daniele De Rossi, appena licenziato dalla Roma dopo alcuni problemi interni con una parte della società.

Perché ora può arrivare la vera svolta per quanto riguarda la chiamata che riporterebbe Daniele De Rossi in panchina ad allenare in Serie A. L’ormai ex tecnico giallorosso è stato esonerato dal club dei Friedkin dopo una lita con l’ex CEO che si è dimessa qualche giorno dopo aver mandato via l’allenatore che era considerato un punto di riferimento di tutto l’ambiente.

Adesso dopo un momento difficile ci sono delle novità molto importanti che riguardano il futuro di De Rossi pronto a tornare ad allenare in Serie A. Perché il tecnico che è ancora sotto contratto con la Roma può ricevere una chiamata da u momento all’altro in Italia.

Esonero in Serie A, chiamato De Rossi

Momento di grande tensione quello che sta vivendo ora un club di Serie A che può cambiare allenatore ed esonerare il tecnico per chiamare De Rossi. Il club sta seriamente pensando a questa ipotesi che riporterebbe in Italia l’allenatore che ha voglia di dimostrare di avere concetti e idee importanti per una crescita professionale nel ruolo di allenatore.

Possibile cambio di allenatore da parte proprio della Roma perché Sky Sport conferma quanto riferito nelle ultime ore da Tmw dove si parla già di un possibile nuovo esonero con Juric a rischio. Una scelta che potrebbe portare seriamente al cambio con una nuova telefonata per De Rossi.

De Rossi è già sotto contratto con la Roma e bisognerà capire se dovesse accettare l’eventuale ritorno con una chiamata dei Friedkin che potrebbero fare leva sulla storia in merito alla ex CEO che di sua spontanea volontà ha gestito tutto facendo fuori il tecnico.

Al momento si aspetterà le prossime due partite perché Juric con la Roma si giocherà l’esonero proprio nelle prossime sfide contro Inter e Fiorentina e se non dovessero arrivare segnali convincenti allora la situazione potrebbe sfuggire di mano e portare al possibile ritorno proprio di De Rossi in panchina alla Roma.

E’ solo questione di tempo quindi, vedremo nei prossimi giorni che tipo di futuro ci sarà per Juric e la Roma con l’ombra di De Rossi che può tornare seriamente sulla panchina giallorossa.