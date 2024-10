CR7 prende in giro ancora la Juve: le telecamere l’hanno beccato

Non è finita nel migliore dei modi la storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e la Juventus, perché le parti si sono dette addio in campo ma hanno continuano a darsi problemi in tribunale.

Non una parentesi che ricorda con piacere CR7 e può dire lo stesso la Juventus dopo aver investito davvero cifre folli per il fuoriclasse portoghese. Alla fine però non è mai arrivata la vittoria del titolo della Champions League a cui ambiva tanto il club bianconero, viste come sono andate le cose che hanno portato poi alla rottura e l’addio.

Adesso ci sono delle nuove notizie in merito a quello che continua a scatenare l’ira dei tifosi della Juventus dopo l’ennesimo gesto di Cristiano Ronaldo che tanto ha fatto discutere.

Una situazione davvero difficile che ora rischia di complicare ancor di più le cose tra le parti, con uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi che si è reso protagonista di un altro gesto contro i suoi ex tifosi e l’ex club, la Juve.

Juventus, ennesimo gesto di CR7 contro club e tifosi

Si sono detti addio nel peggior modo possibile i tifosi della Juventus con Cristiano Ronaldo dopo quello che è accaduto tra il club bianconero e il giocatore che si sono separati e alla fine per questo motivo anche legato alla situazione economica che ci sono stati dei problemi praticamente irrisolvibili e che hanno portato ad un attrito tra le parti.

Quello che è accaduto però nelle ultime ore ha fatto infuriare ancor di più i tifosi della Juventus e anche la società con Cristiano Ronaldo che ha fatto un ennesimo brutto gesto che non è piaciuto a tutto l’ambiente. Adesso arriva la conferma grazie a le immagini in Tv che hanno smascherato il giocatore portoghese.

Infatti, ci sono degli aggiornamenti in merito a questo gesto che è accaduto in Nazionale dove Cristiano Ronaldo ha incontrato il suo ex compagno di squadra Szczesny proprio ai tempi della Juventus in Polonia-Portogallo.

Alla fine è stato Chiringuito Tv che ha smascherato quanto accaduto con il portoghese che si è rivolto al portiere polacco, che ha appena firmato col Barcellona dopo che qualche mese fa aveva annunciato il ritiro, con questa frase ‘ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club’.

Una frase quella di Cristiano Ronaldo a snobbare la Juventus e che ha fatto infuriare tutti nel mondo bianconero.