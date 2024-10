Addio Psg, svolta per Skriniar: annuncio del difensore

Ci sono delle novità di mercato che riguardano Milan Skriniar. Arriva l’annuncio da parte del calciatore che ha svelato il suo futuro al Psg.

Si separano le strade fra Skriniar e il Psg? Ecco nuovi aggiornamenti di mercato relativi al destino del calciatore ex Inter, che in questo avvio di campionato è stato messo da parte dall’allenatore Luis Enrique.

Ci sono varie motivazioni alla base di questa decisione che, evidentemente, non è stata accolta di buon grado dal calciatore che durante questa sosta delle Nazionali si è aperto pubblicamente ed ha rivelato la sua insoddisfazione di proseguire l’avventura a Parigi.

Alla ricerca di un calciatore in quella zona di campo, la società è pronta a valutare con estrema attenzione la situazione di Milan Skriniar che è finito ai margini del progetto del Psg.

Skriniar via dal Psg? Dove può andare in Italia?

Dichiarazioni importanti da parte di Milan Skriniar che ha aperto all’addio.

Queste parole lanciano le pretendenti italiane, come Roma, Juventus e Napoli, che possono tornare in pista per portare di nuovo in Serie A Skriniar.

A determinate condizioni, infatti, diventa una buona opportunità di mercato visto che il calciatore ha tutte le qualità per fare la differenza nel campionato italiano, come l’ha già fatta con la maglia dell’Inter.

Ecco perché, le squadre italiane sono a lavoro per capire i margini di questa operazione che non è semplicissima, considerando anche lo stipendio di Skriniar che al Psg guadagna 9 milioni di euro netti a stagione.

Skriniar scontento al Psg: le parole dal ritiro della Nazionale

Milan Skriniar ai microfoni di Sport Aktuality ha ribadito la volontà di lasciare il Paris Saint Germain.

“Proseguirò ad allenarmi per continuare a stare bene, lavorerò sodo per raggiungere ciò. Però la situazione è quella che tutti conoscete: non sono molto felice. Luis Enrique? Non ho parlato di queste cose con lui. Mi piacerebbe giocare più spesso ma io rispetto le sue decisioni”.

“Mi farò trovare pronto nel momento giusto, il mio obiettivo è quello di lavorare bene. Se si dovesse presentare l’occasione devo cercare di coglierla e non fallire. Devo dimostrare le mie qualità”

“Offerte? In estate c’era la possibilità di lasciare il Psg però la società mi disse che sarei stato utile alla squadra, come la scorsa stagione. Ecco perché insieme al ds e all’allenatore abbiamo deciso di rifiutare tutte le proposte per restare in Francia”.