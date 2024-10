Theo Hernandez via dal Milan: 3 i motivi della rottura

Un inizio di stagione davvero difficile e complicato per il Milan e ora spunta fuori anche il caso Theo Hernandez che mette ancora tutto più a rischio e in una situazione spiacevole.

Perché il club rossonero non sta ottenendo i risultati sperati in questo avvio di stagione e ora c’è voglia di provare ad ottenere qualcosa di diverso da dopo la sosta, tanto che lo stesso nuovo allenatore Paulo Fonseca è a rischio esonero ma non sembra essere solo lui il capro espiatorio del Milan.

Ci sono delle nuove notizie che ora riguardano anche i veterani del club rossonero e su tutti Theo Hernandez e Leao che hanno iniziato dando qualche problema di troppo proprio al nuovo allenatore Fonseca e ora anche alla stessa società che ha deciso di intervenire come nel caso del capitano e del calciatore francese che è stato multato dopo i fatti di Fiorentina-Milan.

Milan, rottura con Theo Hernandez: i 3 motivi

Ci sono delle nuove e importanti notizie che riguardano il futuro di Theo Hernandez con il Milan, perché adesso bisogna fare i conti con quello che.è anche il problema di contratto del calciatore francese che è in scadenza e si avvicinano le grandi d’Europa su di lui.

Theo Hernandez ha un contratto in scadenza 2026 con il Milan e in questo momento c’è bisogno di capire che tipo di futuro ci può essere per il capitano francese con il club rossonero. Perché in queste ultime settimane si è parlato molto di quello che può accadere da un momento all’altro in vista dei prossimi anni.

Sembra che non ci sia una trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan e in questo momento c’è grande freddezza tra la società e il proprio capitano. Una situazione che potrebbe addirittura portare anche all’addio del giocatore se le parti non dovessero riallacciare contatti e rapporti.

Ora a raccontare dei retroscena molto importanti che riguardano il futuro di Theo Hernandez con il Milan è stato chi conosce davvero bene l’ambiente rossonero come Franco Ordine del Corriere dello Sport. Perché ci sono tante polemiche ad oggi che riguardano proprio il capitano francese.

Secondo Ordine la situazione di Theo Hernandez è causata in casa Milan da diversi motivi, su tutti gli addi di Maldini e Pioli con cui il giocatore vantava grandi rapporti, in più c’è di mezzo questa situazione del contratto in scadenza nel 2026 con la società che non ha ancora presentato nessuna offerta di rinnovo. Così facendo può arrivare l’addio di Theo Hernandez dal Milan.